* — экстремистские организации, деятельность которых запрещена в РФ

Варшава, 8 февраля, 2025, 18:33 — ИА Регнум. Находящаяся у власти в Польше партия «Право и справедливость» предложила законопроект об уголовном наказании за отрицание украинских преступлений против поляков. Об этом 7 февраля заявил польский портал Radio Maryja.

Global Look Press

Отмечается, что речь идёт об оценке преступлений Организации украинских националистов и Украинской повстанческой армии (ОУН и УПА, экстремистские организации, деятельность которых запрещена в РФ) в рамках изменений к закону о национальной памяти и уголовно-процессуальному кодексу.

«Если кто-то лжёт о геноциде, его следует преследовать за это. Если кто-то пропагандирует идеологию, которая привела к геноциду, он должен быть привлечён к ответственности за это, и здесь не может быть никаких исключений», — приводит слова депутата сейма Збигнева Богуцкого издание.

Уточняется, что законопроект предполагает, среди прочего, до трёх лет лишения свободы за пропаганду соответствующей идеологии или символики. Издание также сообщило, что проект прошёл первое чтение.

Также на этом фоне польские депутаты подчеркнули, что обещанные Киевом эксгумации убитых на Волыни поляков по-прежнему не начались.

Как передавало ИА Регнум, 26 сентября прошлого года МИД Польши обвинил киевский режим в затягивании поиска и эксгумации останков поляков, погибших во время Волынской резни, устроенной УПА. 10 января премьер-министр Польши Дональд Туск сообщил, что Украина выдала первые разрешения на эксгумацию останков жертв.

16 декабря глава фонда «Волынь помним» Катажина Соколовская потребовала от властей Польши прекратить контакты с Киевом и возобновить их только после эксгумации останков поляков. Она пояснила, что партнёрские отношения со страной на данный момент невозможны, так как киевский режим «строит свою идентичность на преступной идеологии бандеровцев».

В феврале 1943 года украинские националисты устроили акцию по уничтожению польского населения Волыни на Западной Украине, а 11 июля того же года украинские карательные отряды атаковали около 100 польских населённых пунктов. В результате этого погибли порядка 100 тыс. мирных граждан. В Варшаве считают эти события геноцидом польского населения.