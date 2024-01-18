* экстремистская организация, деятельность которой запрещена в РФ

Москва, 18 января, 2024, 18:28 — ИА Регнум. Минюст РФ включил Организацию украинских националистов (ОУН) (экстремистская организация, деятельность которой запрещена в РФ) и её символику, в том числе лозунг «Слава Украине», в перечень нацистских. Об этом сказано в министерском распоряжении.

ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

«Включить в перечень организаций, указанных в частях 3 и 4 ст. 6 федерального закона «Об увековечивании Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов», атрибутики и символики этих организаций Организацию украинских националистов (ОУН), её атрибутику и символику», — цитирует документ ТАСС.

Так, согласно распоряжению Минюста, помимо эмблемы в виде золотого трезубца, в центре которого изображён меч, к символике ОУН также относится приветствие «Слава Украине» и ответный лозунг «героям слава».

Вместе с тем Минюст включил ОУН в список организаций, сотрудничающих с группами, организациями, движениями или лицами, отрицающими факты и выводы, установленные приговором Нюрнбергского трибунала либо приговорами национальных, военных или оккупационных трибуналов, вынесенными в период Второй мировой войны.

Как передавало ИА Регнум, в сентябре 2022 года Верховный суд России признал ОУН экстремистской организацией. Судебное рассмотрение иска проходило в закрытом режиме.

На Украине многие годы осуществляется героизация украинских националистов, таких как Степан Бандера, Роман Шухевич, Ярослав Стецько, Андрей Мельник, а также других главарей ОУН и «Украинской повстанческой армии» (УПА — экстремистская организация, деятельность которой запрещена в РФ). Указанные организации несут ответственность за совершение множества военных преступлений, включая Волынскую резню 1943 года, которая сопровождалась массовым уничтожением поляков и представителей других национальностей на Западной Украине.

14 декабря президент РФ Владимир Путин заявил, что задача по денацификации Украины остаётся актуальной, так как киевские власти считают «национальным героем» Украины нациста Степана Бандеру, а глава киевского режима Владимир Зеленский в парламенте Канады стоя аплодировал солдату СС Ярославу Хунке. Всё это — проявления нацизма, поэтому вопрос денацификации Украины актуален, подчеркнул президент.