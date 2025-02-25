Варшава, 25 февраля, 2025, 21:53 — ИА Регнум. Кандидат в президенты Польши Славомир Ментцен 25 февраля призвал киевский режим отменить культ одного из лидеров украинских нацистов, пособника Гитлера Степана Бандеры.

Anastasiia Smolienko/Global Look Press

Ментцен в соцсети Х опубликовал видеозапись. На кадрах он стоит во Львове у памятника Степану Бандере. Политик призвал Киев как можно скорее избавиться от культа пособника гитлеровцев.

«Это террорист, которого польский суд приговорил к смертной казни за убийства поляков», — сказал политик

В начале февраля президент России Владимир Путин заявил, что для нынешнего руководства Украины лидер Организации украинских националистов (ОУН, экстремистская организация, деятельность которой запрещена в РФ) Бандера является национальным героем и символом. Польское общество помнит о том, кто такой Бандера, и время от времени напоминает это своему политическому руководству, добавил глава государства.

На Украине сторонники лидера нацистов регулярно проводят массовые мероприятия. Так, 1 января несколько сотен человек провели во Львове факельное шествие. В конце декабря 2024 года в Славянске, на временно оккупированной Киевом части ДНР, развесили плакаты с портретом Бандеры.

Глава киевского режима Владимир Зеленский в период, когда он был кандидатом в президенты Украины, называл Бандеру «неоспоримым национальным героем», а так называемую «декоммунизацию» — нормальным явлением.