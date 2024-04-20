Харьков, Украина, 20 апреля, 2024, 19:34 — ИА Регнум. Украинские военные в зоне спецоперации маскируются под гражданских лиц, поскольку точно знают, что российские бойцы не будут стрелять по мирным людям. Кроме того, такая практика отвечает традициям бандитского подполья Западной Украины, которое в сегодняшней Украине официально овеяно ореолом героизма.

Ashley Chan/Globallookpress.com

Такой оценкой поделился с корреспондентом ИА Регнум военный обозреватель Виктор Литовкин, комментируя информацию о том, что украинские боевики в Харьковской области, выполняя задания своего командования, зачастую прикидываются местными жителями.

«Не существуют международные соглашения, которые запрещали бы военнослужащим переодеваться и при этом применять оружие. Это можно назвать способом маскировки. И попробуйте привлечь кого-нибудь к ответственности за это. Но тот факт, что они переодеваются в гражданское, используют гражданские машины, о чём говорит? О том, что понимают: российская армия не воюет с гражданским населением. Наши воины не обстреливают гражданские машины, в отличие от украинских. Мы не стреляем по мирным жителям, в отличие от них. Поэтому им так удобнее. И потом, те из них, кто прибыл из областей Западной Украины относятся к жителям той же Харьковской области враждебно, подозревают во всех местных пророссийские настроения», — прокомментировал эксперт.

Кроме того, как напомнил собеседник ИА Регнум, с 1944 года и буквально до начала шестидесятых на Западной Украине действовали националистические банды, состоявшие из последователей Степана Бандеры и его единомышленников. Многие из них формально были обычными гражданами. Но и те из них, кто в 1941–1944 годах запятнал себя прямым сотрудничеством с гитлеровцами, зачастую маскировались под простых советских людей. Так что у сегодняшних военнослужащих Украины, для которых Бандера стал официально почитаемым лидером, есть богатые исторические традиции «маскировки».

«Они с обрезами, взрывчаткой и тому подобным приходили ночью в сёла, убивали людей, которые сотрудничали с советской властью. В первую очередь — украинскую интеллигенцию. Писателей, председателей колхозов, рядовых коммунистов, военнослужащих. В общем — всех, кто поддерживал советскую власть и помогал ей укрепиться на Западной Украине», — отметил эксперт.

Украинские военные выдают себя за гражданских лиц, перемещаясь между позициями в Харьковской области, заявил агентству «РИА Новости» командир артиллерийского подразделения ВС России. Противник, по его словам, зачастую передвигается на гражданских машинах, в гражданской одежде. Такую тактику используют в основном расчёты БПЛА. Определяют их по наличию вооружения и бронежилетов. В случае обнаружения этих групп их уничтожают российские артиллеристы.