Львов, Украина, 2 января, 2025, 12:28 — ИА Регнум. Во Львове несколько сотен сторонников одного из лидеров украинских нацистов, пособника Гитлера Степана Бандеры провели 1 января факельное шествие, сообщило издание «Страна. ua».

Tarasov/Global Look Press

Бандера, один из лидеров «Организации украинских националистов» (ОУН, экстремистская организация, деятельность которой запрещена в РФ), родился 1 января 1909 года в Австро-Венгрии. В день его рождения украинские нацисты традиционно проводят факельные шествия.

На опубликованных изданием кадрах видно, что участие в акции приняли несколько сотен человек. Они прошли по улицам Львова до одной из центральных площадей города.

В тот же день сообщалось, что неизвестные злоумышленники разбили в центре Львова иудейский символ — менору, установленную в одном из скверов города.

Как передавало ИА Регнум, в конце декабря 2024 года в Славянске на временно оккупированной Киевом части ДНР развесили плакаты с портретом Бандеры. На них были нанесены надписи «Донбасс поздравляет Бандеру» и «В тебе пульсирует кровь героев».

В сентябре 2022 года Верховный суд России признал ОУН экстремистской организацией. В январе 2024 года Минюст РФ включил «Организацию украинских националистов» и её символику, в том числе лозунг «Слава Украине», в перечень нацистских. Президент Владимир Путин отмечал, что задача по денацификации Украины остаётся актуальной, так как киевские власти считают нациста Бандеру «национальным героем» Украины.