Москва, 4 марта, 2025, 23:00 — ИА Регнум. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова удивилась тому, что министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар ничего не знает о героизации пособника нацистов Степана Бандеры на Украине.

SERGEY DOLZHENKO/EPA/ТАСС

Во вторник, 4 марта, Саар заявил, что Израиль привержен памяти о холокосте. По его словам, он не знал, что на Украине национальном восхвалении Бандеры на Украине. Саар пообещал «проверить» и при необходимости «осудить», если этот факт подтвердится.

«То есть как? Чем же тогда занято посольство Израиля в Киеве? Да и в Москве тоже. Они, получается, ни разу в столицу не докладывали о фактах?» — задалась вопросом дипломат в Telegram-канале.

В украинских городах регулярно проводятся факельные шествия, приуроченные ко дню рождения Бандеры, а в некоторых городах Украины в честь пособника нациста установлены памятники. Помимо Бандеры, на Украине многие годы осуществляется героизация таких украинских националистов, как главнокомандующий «Украинской повстанческой армии» (УПА, экстремистская организация, деятельность которой запрещена в РФ) Роман Шухевич, Ярослав Стецько, Андрей Мельник, а также других главарей Организации украинских националистов (ОУН, экстремистская организация, деятельность которой запрещена в РФ) и УПА. Эти организации несут ответственность за совершение множества военных преступлений, включая Волынскую резню 1943 года, которая сопровождалась массовым уничтожением поляков и представителей других национальностей на Западной Украине.

Как передавало ИА Регнум, во Львове 2 января прошло факельное шествие, приуроченное к 116-й годовщине со дня рождения Бандеры. Поклонники прошли по центральным улицам города, в руках несли флаги Украины, скандировали лозунги. В шествии участвовали сотни людей.

В свою очередь президент России Владимир Путин 2 февраля отмечал, что для нынешнего руководства Украины Степан Бандера является национальным героем и символом.

До этого российский лидер отмечал, что задача по денацификации Украины остаётся актуальной, так как киевские власти считают нациста Бандеру «национальным героем» Украины.