Санкт-Петербург, 7 января, 2024, 18:49 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге женщина нашла в продуктах, купленных в одном из гипермаркетов, салфетку, на которой было написано стихотворение, прославляющее украинского националиста Степана Бандеру. Об этом 7 января сообщило издание «Фонтанка».

Иван Шилов ИА Регнум

Отмечается, что вечером 5 января жительница Санкт-Петербурга купила продукты в одном из магазинов на Таллинском шоссе.

Придя домой, она обнаружила сложенную салфетку, на которой были написаны строки из песни, прославляющей Бандеру и украинских националистов. В конце неизвестный поздравил покупательницу с Новым годом.

Женщина сообщила о находке в службу безопасности гипермаркета. Впоследствии сотрудники полиции изъяли салфетку и начали проверку. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Как сообщало ИА Регнум, 1 января в результате взрывов был уничтожен музей украинского националиста Романа Шухевича во Львове на западе Украины. Кроме того, в результате падения обломков дронов был повреждён университет, в котором учился Бандера.

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев назвал разоружение ВСУ и отказ киевского режима от идеологии неонацизма целями военной спецоперации на 2024 год. Он также подчеркнул, что важно сместить правящий на Украине бандеровский режим, что является неизбежной целью, которая должна быть и будет достигнута.