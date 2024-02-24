Материалы с тегом «СНБО»
Не все на Западе хотят победы Киева, заявил глава СНБО Украины
Не все западные страны должным образом помогают Украине, заявил 24 февраля секретарь украинского Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов в интервью британской газете The Times. «Если бы они хотели [победы Украины], они бы своевременно передали нам современное оружие», — сказал Данилов. Он...
24 февраля 2024
Украина потребовала от Запада передать ВСУ всё вооружение
Западные союзники Киева должны передать украинским военным абсолютно всё имеющееся у них вооружение и технику. Такое заявление в интервью на YouTube-канале журналистки Натальи Мосейчук сделал секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов. Он пояснил, что в будущих конфликтах в...
новость часа
22 февраля 2024
Секретарь СНБО Данилов заявил, что в сбитом ВСУ Ил-76 якобы не было пленных
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов выступил с утверждением, что на сбитом украинской армией в Белгородской области военно-транспортном самолёте Ил-76 якобы не было пленных бойцов ВСУ. Он заявил об этом 9 февраля в интервью украинскому изданию...
9 февраля 2024
Глава СНБО Данилов захотел установить демилитаризованную зону до Москвы
Вооружённые силы Украины (ВСУ) установят демилитаризованную зону как минимум до Санкт-Петербурга и Москвы. Такое мнение высказал в эфире «Украинского радио» секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов. «Мы её (демилитаризованную зону. — Прим ред.) обязательно...
3 февраля 2024
В СНБО Украины заявили, что указа об отставке Залужного пока нет
На сегодняшний день указа об отставке главнокомандующего Вооружёнными силами Украины (ВСУ) Валерия Залужного нет, сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов, слова которого приводит украинское издание «Страна. ua». «Если появится документ, тогда можно...
новость часа
2 февраля 2024
В России предъявили обвинения экс-членам СНБО Украины за АТО в Донбассе
Следственный комитет (СК) России предъявил заочные обвинения бывшим членам совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины за преступные решения о начале так называемой антитеррористической операции в Донбассе, сообщила 22 декабря пресс-служба СК в своём Telegram-канале. «Заочно...
22 декабря 2023
Песков ответил на слова Данилова о дестабилизации украинского общества
Общество на Украине дестабилизируется само. Об этом 27 ноября на брифинге заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя заявления главы Совета нацбезопасности Украины Алексея Данилова о том, что российский лидер Владимир Путин якобы поручил дестабилизировать украинское...
27 ноября 2023
МВД объявило в розыск бывшего секретаря СНБО Украины
МВД России объявило в розыск бывшего секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Андрея Парубия. Это следует из данных базы правоохранительного ведомства. «Парубий Андрей Владимирович. Разыскивается по статье УК», ― указано в базе розыска. По какой именно статье...
новость часа
16 ноября 2023
Стали известны истинные причины планов Киева заблокировать Telegram
Мессенджер сс мешает украинским властям сделать так, чтобы единственным источником информации о ситуации на Украине были подконтрольные Киеву СМИ. Об этом корреспонденту ИА Регнум 3 ноября заявил политолог Юрий Светов. Ранее секретарь СНБО Украины Алексей Данилов заявил о необходимости...
3 ноября 2023
СК заочно предъявил обвинения экс-главе СНБО и экс-генпрокурору Украины
В России заочно предъявили обвинения трём высокопоставленным украинским деятелям, в том числе бывшему секретарю СНБО Андрею Парубию. Об этом 6 октября сообщили в пресс-службе Следственного комитета. «Следствием заочно предъявлены обвинения бывшим секретарю Совета национальной безопасности и обороны...
6 октября 2023
В Киеве признали удар России по месту сборки украинских ракет
Российские военные нанесли ракетный удар по месту сборки украинских ракет, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов в интервью газете ABC. «Что я вам могу сказать, так это то, что, к сожалению, Россия попала в место сборки этих ракет», — сказал он...
26 сентября 2023
В Киеве признали отсутствие плана на случай сокращения помощи США
Власти Украины пока не обсуждали какой-либо план действий на случай сокращения помощи со стороны США. Об этом в интервью американскому телеканалу PBS заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов. «Мы не можем сказать, что у нас есть какие-то отдельные...
23 сентября 2023
Захарова прокомментировала слова Данилова о третьей мировой войне
Украина наконец-то поняла свою роль в глобальной политике Запада, что она является не более чем инструментом. Об этом 6 сентября заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя заявление секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексея Данилова...
6 сентября 2023
В СНБО Украины заявили о начале третьей мировой войны
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов заявил 5 сентября, что третья мировая война уже началась. «Если кто-то считает, что третья мировая не началась, то это большая ошибка. Она уже началась, идёт определённые время в гибридном периоде, а сейчас она...
6 сентября 2023
В Совете нацбезопасности Украины не исключили очередного призыва в ВСУ
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что никаких изменений касательно мобилизации не планируется, при этом он не исключил, что может быть объявлен дополнительный призыв в ряды ВСУ. «Изменений в мобилизации не следует ожидать. Наша мобилизация началась...
26 августа 2023
Секретарь СНБО заявил, что не существует сроков контрнаступления ВСУ
Секретарь Совета национальной безопасности (СНБО) Украины Алексей Данилов заявил, что сроки Киеву по контрнаступлению никто не ставит. «Нам никто дедлайны, кроме нас самих, ставить не может, это во-первых. Во-вторых, никакого графика не существует. У нас натовская система, и командир решает, как...
3 августа 2023
Киев потребовал от Запада «взрослого поведения»
Западные партнёры должны показать Украине взрослое поведение в отношении нынешней конфликтной ситуации. Об этом 16 июля в интервью NV заявил секретарь украинского Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов. Он указал на то, что мир связан между собой и что Киев понимает, что...
16 июля 2023
СНБО Украины заявил о неготовности бомбоубежищ в Киеве и регионах
Подготовку к эксплуатации бомбоубежищ в ряде регионов Украины провели плохо, заявил украинский Совет национальной безопасности и обороны. Сайт украинского президента Владимира Зеленского опубликовал указ, в котором работу по обеспечению готовности объектов фонда защитных сооружений гражданской...
26 июня 2023
В СНБО Украины не исключили участия Лукашенко в мирных переговорах с РФ
Президент Белоруссии Александр Лукашенко может принять участие в переговорах по урегулированию конфликта на Украине, написал 25 июня секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов на своей странице в соцсети. «Настоящая группа российских будущих переговорщиков с...
25 июня 2023
Эксперт объяснил, почему Украина не спешит угрожать Крымскому мосту
Ракеты Storm Shadow, которые Великобритания передала Украине, показали себя очень слабыми, и поэтому теперь секретарь Совета национальной безопасности Украины Алексей Данилов призывает не спешить с их использованием. Об этом корреспонденту ИА Регнум 1 июня заявил военный эксперт Иван Коновалов...
1 июня 2023