Захарова заявила, что «формула Зеленского» не выведет Украину из тупика
Захарова: «формула Зеленского» не выведет Украину из тупика, а усугубит ситуацию
Москва, 20 мая, 2024, 16:05 — ИА Регнум. Никакая «формула» главы киевского режима Владимира Зеленского и основанные на них международные мероприятия не станут выходом из тупиковой ситуации для Украины. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Дипломат прокомментировала заявление секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Александра Литвиненко о том, что ситуация на фронте является «крайне сложной» для ВСУ, а сам военный конфликт закончится на Украине переговорами, подчеркнув, что рассчитывает на «формулу Зеленского».
«Кого обманывают этой «алхимической формулой»: себя или украинский народ? Никакая «формула Зеленского» и основанные на них международные посиделки не станут выходом из тупиковой для киевского режима ситуации, а лишь её усугубят», — указала Захарова в Telegram-канале.
По её словам, киевский режим рассчитывает с принятием нового закона о мобилизации «наскрести какое-то количество украинцев», чтобы «заткнуть пробоины тонущего коробля».
«Переговоры — это не обречённое на провал турне к Люцернскому озеру, в Бюргеншток, а кропотливая работа, в основе которой ответственность, осознание реалий, уважение международного права и т.д. Это решимость и свобода действовать во имя своей страны, а не своего кошелька или чужих интересов», — заключила Захарова.
Как передавало ИА Регнум, Швейцария проведёт 15–16 июня конференцию по Украине недалеко от города Люцерн. Россию на мероприятие не пригласили. Захарова призвала партнёров Москвы не участвовать в саммите. Она подчеркнула, что это провокационное мероприятие нацелено на противостояние с Россией, а не на мир.
Глава МИД Сергей Лавров 5 мая заявил, что Россия не будет участвовать в конференции в Швейцарии и любых других переговорах по Украине, на которых пытаются продвигать так называемую формулу Зеленского. Министр назвал конференцию попыткой сформулировать ультиматум для России.
В Кремле в мае назвали конференцию по Украине бесперспективной без участия России. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что участие Китая в саммите по Украине не добавит результативности.
Тему украинского конфликта и способы его решения обсуждали на переговорах президент Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин в Пекине 16 мая. Конференцию по ситуации на Украине в Швейцарии Путин назвал попыткой в очередной раз навязать России идеи урегулирования конфликта. Он добавил, что у участников ничего не выйдет, так как при решении вопроса Россия будет исходить из реальных условий, навязать ей ничего не смогут.