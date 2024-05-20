Москва, 20 мая, 2024, 16:05 — ИА Регнум. Никакая «формула» главы киевского режима Владимира Зеленского и основанные на них международные мероприятия не станут выходом из тупиковой ситуации для Украины. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Сергей Корсун ИА Регнум

Дипломат прокомментировала заявление секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Александра Литвиненко о том, что ситуация на фронте является «крайне сложной» для ВСУ, а сам военный конфликт закончится на Украине переговорами, подчеркнув, что рассчитывает на «формулу Зеленского».

«Кого обманывают этой «алхимической формулой»: себя или украинский народ? Никакая «формула Зеленского» и основанные на них международные посиделки не станут выходом из тупиковой для киевского режима ситуации, а лишь её усугубят», — указала Захарова в Telegram-канале.

По её словам, киевский режим рассчитывает с принятием нового закона о мобилизации «наскрести какое-то количество украинцев», чтобы «заткнуть пробоины тонущего коробля».

«Переговоры — это не обречённое на провал турне к Люцернскому озеру, в Бюргеншток, а кропотливая работа, в основе которой ответственность, осознание реалий, уважение международного права и т.д. Это решимость и свобода действовать во имя своей страны, а не своего кошелька или чужих интересов», — заключила Захарова.

Как передавало ИА Регнум, Швейцария проведёт 15–16 июня конференцию по Украине недалеко от города Люцерн. Россию на мероприятие не пригласили. Захарова призвала партнёров Москвы не участвовать в саммите. Она подчеркнула, что это провокационное мероприятие нацелено на противостояние с Россией, а не на мир.

Глава МИД Сергей Лавров 5 мая заявил, что Россия не будет участвовать в конференции в Швейцарии и любых других переговорах по Украине, на которых пытаются продвигать так называемую формулу Зеленского. Министр назвал конференцию попыткой сформулировать ультиматум для России.

В Кремле в мае назвали конференцию по Украине бесперспективной без участия России. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что участие Китая в саммите по Украине не добавит результативности.

Тему украинского конфликта и способы его решения обсуждали на переговорах президент Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин в Пекине 16 мая. Конференцию по ситуации на Украине в Швейцарии Путин назвал попыткой в очередной раз навязать России идеи урегулирования конфликта. Он добавил, что у участников ничего не выйдет, так как при решении вопроса Россия будет исходить из реальных условий, навязать ей ничего не смогут.