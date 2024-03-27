Мелитополь, 27 марта, 2024, 06:50 — ИА Регнум. В жизни нового секретаря совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Александра Литвиненко имеется «любопытная деталь», связанная с российскими спецслужбами. Об этом «РИА Новости» рассказал глава запорожского общественного движения «Мы — вместе с Россией», председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Владимир Рогов.

dzen.ru Секретарь СНБО Украины Александр Литвиненко

«В биографии Литвиненко есть любопытная деталь, которую на Украине воспримут как «зраду» (предательство. — Ред.)», — сказал Рогов, уточнив, что в своё время новый секретарь СНБО окончил московский Институт криптографии, связи и информатики при Академии ФСБ (тогда — ФСК) РФ.

В годы учёбы в России Литвиненко перенимал славные традиции российских спецслужб, но затем решил принести присягу на верность националистическому режиму Украины, резюмировал Рогов.

Как сообщало ИА Регнум, Александр Литвиненко занял пост секретаря СНБО Украины после увольнения главой киевского режима Владимиром Зеленским 26 марта Алексея Данилова. Литвиненко предварительно сняли с должности главы Службы внешней разведки Украины. На его место назначили Олега Иващенко.

Увольнению Данилова предшествовал дипломатический скандал. Секретарь СНБО использовал ненормативную лексику в адрес спецпредставителя КНР Ли Хуэя и поплатился за это должностью, заявил Владимир Рогов.

Зеленский увольнение Данилова с поста секретаря СНБО на Украине объяснил тем, что процедура является продолжением перезагрузки системы управления государством. Данилов переводится на другое направление, но на какое именно, глава киевского режима не сказал.