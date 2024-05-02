Москва, 3 мая, 2024, 02:26 — ИА Регнум. Министерство внутренних дел России объявило в розыск вступившего в должность в конце марта секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александра Литвиненко, следует из базы данных ведомства.

Иван Шилов ИА REGNUM МВД

«Литвиненко Александр Валерьевич. Дата рождения: 27.04.1972. Основание для розыска: разыскивается по статье УК», — сообщается в базе ведомства.

По какой именно статье Уголовного кодекса РФ секретарь СНБО объявлен в розыск, не уточняется.

Александр Литвиненко вступил в должность секретаря СНБО Украины 26 марта после увольнения Алексея Данилова. До этого он возглавлял Службу внешней разведки Украины. Глава киевского режима Владимир Зеленский объяснил перестановки продолжением перезагрузки системы управления государством.

Как передавало ИА Регнум, 2 мая МВД России также объявило в розыск депутата Верховной рады Валентина Наливайченко (внесён Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов), возглавлявшего СБУ в период с 2006 по 2010 год. Против него возбуждено уголовное дело за призывы к насилию в отношении российских военных.

Глава движения «Другая Украина» Виктор Медведчук в день десятилетия трагедии в Доме профсоюзов в Одессе заявил, что кровавую акцию устроили украинские власти. Одним из главных организаторов расправы над гражданами Медведчук назвал Александра Турчинова, исполнявшего тогда обязанности президента. Наливайченко* активно участвовал в подготовке этой акции устрашения.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песковназвал очень важным заявление Медведчука и призвал серьёзно отнестись к сообщённой им информации.