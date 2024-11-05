Москва, 5 ноября, 2024, 13:18 — ИА Регнум. Контроль над 68 источниками ионизирующего излучения был утрачен на Украине, что, согласно отчёту украинского Совета национальной безопасности и обороны, классифицируется как радиационная авария. Об этом заявил журналистам начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов.

ИТАР-ТАСС/Григорий Сысоев

Он уточнил, что источники находились в Институте метрологии в Липцах в Харьковской области.

«Сообщается об утрате 68 источников ионизирующего излучения, в том числе высокоактивных, которые находились в Институте метрологии в населенном пункте Липцы Харьковской области. В докладе отмечено, что утрата контроля за источниками ионизирующего излучения классифицируется как радиационная авария», — сказал начальник войск РХБЗ на брифинге.

Кирилов отметил, что Украина превратилась в один из основных импортеров отработанного ядерного топлива. Киев поставляет такие грузы через Польшу и Румынию. Он добавил, что руководитель офиса главы киевского режима Андрей Ермак лично курирует организационные, логистические и финансовые вопросы, связанные отгрузкой такого топлива.

Как сообщало ИА Регнум, 25 июня 2024 года Игорь Кириллов проинформировал, что через Польшу и Румынию на Украину ввозят радиохимические вещества для дальнейшей утилизации. Он добавил, что страну превращают в свалку отработанного ядерного топлива и отходов опасных химических производств. Начальник войск РХБЗ предупредил, что опасные вещества могут использоваться для создания так называемой «грязной бомбы», чтобы после её применить под чужим флагом.

В апреле 2023 года США передали на Украину сенсоры, способные фиксировать радиационную активность, а также устанавливать силу и место ядерного взрыва. В случае обнаружения опасности украинские специалисты смогут быстро предоставит в США и в центры принятия решений в регионе соответствующую информацию.