Киев, 12 марта, 2025, 15:34 — ИА Регнум. Мессенджер Signal, созданный американской НКО, перестал отвечать на запросы украинских правоохранителей после возвращения в Белый дом Дональда Трампа. Об этом заявил замсекретаря Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Сергей Демедюк в ходе общения с прессой на Международном форуме по кибербезопасности в Киеве.

Zuma\TASS

«Signal перестал реагировать на обращения правоохранительных органов, и это продолжается до сих пор. Signal используется просто как канал связи», — сказал Демедюк журналистам.

По его словам, в основном запросы украинских правоохранителей связаны с фишингом и мошенничеством. Демедюк также заявил, что своим бездействием Signal помогает собирать информацию, направленную на поражение украинских бойцов и структур.

«Я думаю, что это, возможно, технический сбой. Он нас сейчас подводит», — добавил замсекретаря СНБО.

Ранее в Киеве сообщили о безуспешных попытках установить контакт с администрацией Telegram.

Первый замглавы Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания Валентин Коваль отметил, что украинцам следует быть осторожными при использовании Telegram, и указал, что мессенджер остаётся российским.

Как сообщало ИА Регнум, в ноябре 2023 года секретарь СНБО Украины Алексей Данилов заявил о необходимости заблокировать мессенджер Telegram, который, по его словам, является «рупором российской пропаганды» и «системой влияния».

Политолог Юрий Светов в беседе с ИА Регнум заявил, что мессенджер мешает украинским властям сделать так, чтобы единственным источником информации о ситуации на Украине были подконтрольные Киеву СМИ.

Украинские СМИ 21 марта 2024 года сообщили, что Верховная рада готовит законопроект о регулировании Telegram по аналогии с интернет-СМИ и прочими платформами. Идею заблокировать неподконтрольный Telegram киевский режим обсуждает давно. Владелец и ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин в беседе с ИА Регнум заявил, что эта идея Киева вряд ли осуществима.

Руководитель Главного управления разведки (ГУР) министерства обороны Украины Кирилл Буданов (внесён в РФ в список террористов и экстремистов) 22 апреля назвал Telegram проблемой для национальной безопасности Украины. По его словам, опасность состоит в том, что любой житель страны может создать в этом мессенджере канал и писать в нём всё, что посчитает нужным, якобы прикрываясь свободой СМИ. Однако это не свобода СМИ, это называется иначе, подчеркнул Буданов. Также он добавил, что Telegram читают все. А это, по мнению главы ГУР, наносит разрушительный эффект внутри Украины.

Председатель Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания Ольга Герасимюк 30 апреля заявила, что киевские власти обсуждают с Евросоюзом регулирование работы Telegram. Она пояснила, что предложение Киева внести мессенджер в перечень цифровых платформ, которые подлежат регуляции, позволит его блокировать и штрафовать. Также председатель нацсовета предложила запретить украинским чиновникам и государственным организациям заводить аккаунты в Telegram.