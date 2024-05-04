Киев, 4 мая, 2024, 20:29 — ИА Регнум. И нынешний лидер киевского режима Владимир Зеленский, и его предшественник Пётр Порошенко — безусловные преступники, которых должна настигнуть заслуженная кара. Объявление их в розыск в совокупности с рядом последующих юридических шагов должно открыть путь к открытому международному трибуналу над ними и их подельниками.

President.gov.ua Пётр Порошенко

Таким мнением поделился с ИА Регнум директор Института системных политических исследований и гуманитарных проектов Анатолий Гагарин, комментируя объявление МВД России в розыск представителей нынешних киевских властей и их предшественников.

Эксперт напомнил, что в России уже неоднократно озвучивали мысль: и Зеленский, который буквально в ближайшие дни лишится формальной легитимности, и его предшественник Порошенко являются персонами, чьи преступления нуждаются в расследовании, а они сами должны будут предстать перед специальным трибуналом.

«Я об этом хорошо помню. И наш МИД неоднократно заявлял, и замглавы Совбеза Дмитрий Медведев, и другие политические деятели регулярно в весьма нелицеприятных выражениях говорили. Мы знаем также, что российские органы правопорядка объявили в розыск и многих других политических персонажей сегодняшней Украины меньшего масштаба, которые совершили достаточно тяжкие преступления, чтобы разделить скамью подсудимых с Порошенко и Зеленским», — отметил Гагарин.

Эксперт уверен, что следующим шагом должно стать именно создание международного трибунала, который даст надлежащую оценку преступлениям нынешних украинских руководителей. Политолог допустил, что постепенное осознание истинной роли лидеров киевского режима сейчас приходит и к мировой общественности, включая ту её часть, которая находится под влиянием западной пропаганды.

«Безусловно, эта ситуация диктует необходимость выработать какой-то инструмент международного осуждения. Думаю, это очень важный момент легитимации преследования. И тогда перспектива трибунала, которая уже становится гораздо более ощутимой, приблизит реальное уголовное преследование этих фигур. Эти процессы будут, безусловно, сопровождаться теми шагами российской армии, которые в ближайшее время, судя по прогнозам даже западных аналитиков, воплотятся в масштабное наступление в зоне спецоперации. И эти персонажи могут в том числе попасть в плен. Конечно, это гипотетические рассуждения. Но если проводить аналогии с лидерами фашистского рейха, которые в конце концов попали на скамью подсудимых, то это вполне уместно. И Зеленский, и Порошенко достаточно проявили себя, нарушая все мыслимые и немыслимые законы. И в ближайшее время, скорее всего, будут обнародованы те преступления, в которых их обвиняют. Думаю, это и будет демонстрация всему миру тех преступлений, благодаря которым они были объявлены в розыск», — объяснил Гагарин.

МВД 4 мая объявило в розыск главу киевского режима Владимира Зеленского, свидетельствуют официальные данные ведомства. В министерстве не уточнили, по какой статье Зеленский был объявлен в розыск.

Причина именно в том, что Зеленский — глава киевского режима, творящего преступления на новых российских территориях. Об этом заявил председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин. Он отметил, что Зеленский принимал решения, приводившие к убийству граждан России и Украины, и подчеркнул, что необходима адекватная международная правовая реакция на эти деяния.

Также 4 мая МВД России объявило в розыск бывшего президента Украины Петра Порошенко. Соответствующие сведения также появились в базе ведомства.

Кроме того, 4 мая в розыск объявили бывшего и. о. главы министерства обороны Украины Михаила Коваля и командующего Сухопутными войсками ВСУ Александра Павлюка.

На днях МВД России также объявило в розыск целый ряд высокопоставленных деятелей киевского режима: бывшего главу СБУ депутата Верховной рады Валентина Наливайченко (внесён Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов), вступившего в должность в конце марта секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александра Литвиненко.

В конце апреля, как сообщало ИА Регнум, были переобъявлены в розыск депутаты Верховной рады Украины Алексей Гончаренко (физическое лицо, внесённое в РФ в перечень террористов и экстремистов) и Владимир Парасюк (физическое лицо, внесённое в РФ в перечень террористов и экстремистов), а также бывший генпрокурор Украины Виталий Ярема (физическое лицо, внесённое в РФ в перечень террористов и экстремистов), украинский бизнесмен Сеяр Куршутов (физическое лицо, внесённое в РФ в перечень террористов и экстремистов), активист Геннадий Друзенко (физическое лицо, внесённое в РФ в перечень террористов и экстремистов) и телеведущие Янина Соколова (физическое лицо, внесённое в РФ в перечень террористов и экстремистов) и Наталья Мосейчук (физическое лицо, внесённое в РФ в перечень террористов и экстремистов).