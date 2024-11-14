Киев, 14 ноября, 2024, 23:00 — ИА Регнум. Центр противодействия дезинформации при совете национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины удалил публикации с обвинениями в адрес экс-конгрессвумен Тулси Габбард, чью кандидатуру избранный президент США Дональд Трамп анонсировал на должность директора национальной разведки. На это 14 ноября обратило внимание украинское издание «Страна. ua».

Anna Moneymaker / Global Look Press

«Больше не «кремлёвский агент»: центр противодействия дезинформации при СНБО удалил посты, в которых обвинял нынешнего кандидата на пост главы американской разведки Тулси Габбард в работе на Москву», — написало издание.

С апреля 2022 года по июнь 2024-го СНБО разместило четыре публикации, в которых ведомство обвинило экс-конгрессвумен в якобы работе в интересах России, связях с президентом РФ Владимиром Путиным и пророссийских взглядах. Помимо этого, СНБО обвинил Габбард в «манипуляции» информацией о том, что киевский режим якобы не притесняет каноническую Украинскую православную церковь (УПЦ). Кроме этого, по утверждению СНБО, политик якобы дискредитировала главу киевского режима Владимира Зеленского, говоря о нелегитимности нахождения его на посту.

Как передавало ИА Регнум, днём ранее Трамп предложил Габбард возглавить Национальную разведку США в новой администрации. Габбард ранее состояла в Демократической партии, однако вышла из неё и поддержала кандидатуру Трампа в предвыборной гонке. В Конгрессе Габбард представляла штат Гавайи в период с 2013 по 2021 год и неудачно номинировалась в 2020 году на пост президента от Демократической партии. Кроме того, Габбард служила в Национальной гвардии США с 2001 года, является ветераном войны в Ираке.

Ранее Габбард неоднократно критиковала внешнюю политику США. В частности, политик называла войну в Ираке ошибкой, выступала против поддержки Киева и расширения НАТО к границам России.