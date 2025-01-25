Киев, 25 января, 2025, 16:09 — ИА Регнум. Глава Центра противодействия дезинформации при Совете нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Андрей Коваленко выступил с утверждением, что США продолжают передавать Киеву военную помощь.

Сергей Корсун ИА Регнум

«Военная помощь США для Украины продолжается, в частности по пакетам военной помощи, которые были приняты ранее», — процитировал его слова Telegram-канал центра.

Ранее газета Politico написала, что новый госсекретарь США Марко Рубио распорядился немедленно приостановить на 90 дней финансирование почти всех программ американской помощи другим странам. Отмечалось, что в этом документе есть «возможность для интерпретации» и предусмотрены некоторые исключения.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 25 января стало известно, что несколько членов палаты представителей конгресса от Демократической партии попросили Рубио отменить распоряжение о приостановке иностранной помощи США. По словам конгрессменов, такое решение позволит противникам Вашингтона — Ирану и другим — занять это пространство, что угрожает американской стороне подрывом перспективных региональных разработок.

Ранее в этот же день депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский заявил, что президент США Дональд Трамп намеренно уволил ответственных по вопросу по Украине лиц в Пентагоне для разрыва связи с Киевом и проведения аудита. По словам депутата, этим глава Белого дома также прервал поставки оружия Украине и убрал возможность для утечки информации во время грядущего проведения аудита.

Трамп 21 января подписал указ о приостановке на 90 дней оказания американской помощи Украине и другим странам. Он также отметил, что Вашингтон изучает вопрос дальнейших поставок вооружения Киеву.

Позднее в этот же день депутат Верховной рады Ярослав Железняк выступил с утверждением, что решение нового главы Белого дома о приостановке помощи другим странам якобы не коснётся Украины. Он также признал, что Киев исчерпал утверждённую США помощь, отправленную экс-президентом Джо Байденом.