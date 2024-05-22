Киев, 22 мая, 2024, 09:37 — ИА Регнум. Соединённые Штаты должны снять запрет на использование поставляемого ими оружия для нанесения ударов по территории России, заявил секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Литвиненко в интервью Financial Times.

army.mil Пуск ракеты ATACMS

«США должны снять «абсолютно несправедливый» запрет на использование украинской армией поставляемого американцами оружия для нанесения ударов по целям на территории России, чтобы помочь предотвратить новое наступление Москвы», — сказал он.

По его словам, для Киева было бы «выгодно», если бы администрация главы Белого дома Джо Байдена сняла это ограничение.

Вместе с тем Литвиненко признал, что шансы на прорыв ВСУ на поле боя в этом году невелики, пишет газета.

Как передавало ИА Регнум, ранее бывший заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд призвала Соединённые Штаты разрешить Украине наносить удары дальнобойным оружием по России. По мнению Нуланд, США и союзники Киева должны оказывать ВСУ больше помощи для нанесения ударов по российской территории.

Ряд депутатов Верховной рады прибыли в Вашингтон, чтобы попытаться убедить Конгресс США разрешить ВСУ наносить удары по России американским оружием якобы для уничтожения военных складов.

Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что Россия не оставит без ответа посягательства на свою территорию. Она подчеркнула, что западные страны, предоставив дальнобойные ракеты и тяжёлые вооружения и дав добро на их применение против России, способствовали эскалации конфликта.