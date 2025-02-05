Киев, 5 февраля, 2025, 16:41 — ИА Регнум. Депутат Верховной рады Ярослав Железняк сравнил заседание Совета нацбезопасности и обороны Украины (СНБО) по мерам экономической поддержки с последним сезоном сериала о зомби-апокалипсисе «Ходячие мертвецы».

ИЗВЕСТИЯ/Тарас Петренко

По словам депутата Рады, он прослушал всего 15 минут заседания СНБО по экономическим вопросам.

«Короче, очередная серия «Большого [ничего]». В новом сезоне, где большинство актёров старые и сюжет уже абсолютно никому не интересен. Ну типа последнего сезона Walking Dead («Ходячие мертвецы». — Прим. ред.) или Game of Thrones («Игра престолов». — Прим. ред.)», — написал он в своём Telegram-канале.

Железняк отметил, что почти все выступавшие на заседании ошибались в цифрах, хотя и зачитывали информацию «с листочка». При этом единственным достижением за более чем пять лет работы экономический блок смог назвать только количество денег, которые были потрачены на популистские решения, добавил он.

Заседание СНБО прошло ранее 5 февраля, и на нём было объявлено о планах киевского режима ввести новые санкции против физических и юридических лиц из России.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 5 февраля стало известно, что офис главы киевского режима Владимира Зеленского грозит мобилизовать в ряды украинской армии певца Андрея Данилко, известного под псевдонимом Верка Сердючка. Уточнялось, что артисту разрешают выступать за границей только на благотворительных концертах в поддержку Киева.

При этом к певцу в ходе таких выступлений приставили сотрудника спецслужб, следящего, чтобы тот не попытался не вернуться из-за рубежа. При этом полученные Сердючкой за выступление деньги идут «прямиком на Банковую», где решают, сколько из них оставлять самому певцу.