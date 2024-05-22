Москва, 22 мая, 2024, 15:22 — ИА Регнум. Призыв секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Александра Литвиненко снять запрет на удары по территории России с использованием американского оружия — это требование, чтобы США вступили в прямое столкновение с Россией. Такое мнение 22 мая корреспонденту ИА Регнум высказал военный политолог, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Александр Перенджиев.

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Литвиненко заявил, что США должны снять «абсолютно несправедливый», по его мнению, запрет на использование ВСУ поставляемого американцами вооружения для ударов по целям на территории России. Это, по его мнению, может предотвратить новое наступление Москвы.

Перенджиев отметил, что такое разрешение Киев уже давно получил, но оно было скрытым. Именно поэтому украинские военные наносят удары оперативно-тактическими ракетами по территории России. Эти ракеты успешно перехватываются российскими военными. Военный политолог пояснил, что Литвиненко добивается публичного разрешения от США.

«Литвиненко сделал это заявление, добиваясь того, чтобы США публично и громко об этом объявили. На самом деле у Киева это разрешение есть, поэтому они продолжают бить по территории России. Но ракет для таких ударов у ВСУ становится всё меньше и меньше. Если бы США публично разрешили бить по территории России, то они должны были бы тогда передать Украине не только свои ракеты, но и свои расчёты. На фоне продвижения российских войск киевский режим чувствует приближение своего краха. И призыв Литвиненко является воплем отчаяния. Ведь если США публично разрешат наносить удары по территории России, это будет означать, что Вашингтон признаёт себя стороной конфликта и будет обязан вступить в прямое боестолкновение с Россией. Фактически заявление Литвиненко — это требование, чтобы США начали прямое столкновение с Россией», — заявил Перенджиев.

По мнению военного политолога, подобные заявления свидетельствуют о панике и отчаянии, которые охватили руководство киевского режима. США не желают становиться стороной конфликта и вовлекаться в него. Они предпочитают вести прокси-войну с Россией, используя для этого украинцев или европейцев. США будут продолжать оказывать помощь киевскому режиму, но в скрытой форме. Продвижение российских войск будет продолжаться, и Россия будет отвечать всем, кто оказывает поддержку киевскому режиму, подчеркнул военный политолог.

Как передавало ИА Регнум, по словам Литвиненко, для Киева было бы «выгодно», если бы администрация главы Белого дома Джо Байдена сняла это ограничение. Вместе с тем он признал, что шансы на прорыв ВСУ на поле боя в этом году невелики.

Ранее бывший заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд призвала США разрешить Украине наносить удары дальнобойным оружием по России. По её мнению, США и союзники Киева должны оказывать ВСУ больше помощи для нанесения ударов по российской территории.

Ряд депутатов Верховной рады прибыли в Вашингтон, чтобы попытаться убедить Конгресс США разрешить ВСУ наносить удары по России американским оружием якобы для уничтожения военных складов.

Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что Россия не оставит без ответа посягательства на свою территорию. Она подчеркнула, что западные страны, предоставив дальнобойные ракеты и тяжёлые вооружения и дав добро на их применение против России, способствовали эскалации конфликта.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что, поставив Украине тактические баллистические ракеты ATACMS, американские власти совершили большую ошибку. Президент сказал, что, если бы США поступили иначе, они потом могли бы сказать, что старались не допустить дополнительных жертв. Они могли бы сказать, что не поставили всё оружие, которое могли, и что они «такие молодцы».

Российский лидер заявлял, что новые поставки вооружений Киеву с точки зрения возможного изменения на поле боя ничего не дадут, только усугубят ситуацию для Украины.

Минобороны проинформировало о том, что в ночь с 14 на 15 мая над территорией Крыма военные уничтожили десять ракет ATACMS.