Москва, 2 мая, 2024, 15:05 — ИА Регнум. В России объявили в розыск бывшего министра юстиции Украины Павла Петренко. Об этом свидетельствуют данные базы Министерства внутренних дел.

Евгений Котенко/РИА Новости Павел Петренко

«Петренко Павел Дмитриевич. 17.07.1979 года рождения. Разыскивается по статье УК», — сообщается в базе министерства.

В розыск его объявили по статье Уголовного кодекса России. Какой именно — не уточняется.

Петренко также ранее состоял в Совете нацбезопасности Украины.

Как сообщало ИА Регнум, 22 декабря прошлого года Следственный комитет России проинформировал о том, что Петренко в России заочно предъявили обвинение в том, что он участвовал в принятии решения о начале в 2014 году карательной операции ВСУ в Донбассе.

Аналогичное обвинение заочно предъявили другому члену СНБО — первому вице-премьеру Виталию Ярёме (внесён Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов). Следственный комитет уточнил, что силовые структуры России приняли меры по розыску и аресту обвиняемых.

Результатом преступных действий Петренко и Ярёмы стала гибель в ЛНР и ДНР более двух тысяч человек, включая 56 детей, а также повреждение свыше 450 объектов гражданской и критически важной инфраструктуры Донбасса, отметили в СК РФ.

Ярёму МВД заочно объявило в розыск 28 апреля. Также в розыске с конца апреля находятся ряд украинских деятелей, в том числе депутаты Верховной рады Алексей Гончаренко (внесён Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов) и Владимир Парасюк (внесён Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов).