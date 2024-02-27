Материалы с тегом «ПЦУ»
Митрополита Черкасского Феодосия госпитализировали после обыска СБУ
Митрополит Черкасский и Каневский Феодосий (Снигирёв) госпитализирован на Украине после обыска СБУ в его доме. Об этом 27 февраля сообщила пресс-служба Черкасской епархии канонической УПЦ в своём Telegram-канале. «В связи с ухудшением состояния здоровья, спровоцированным гипертоническим кризом, по...
27 февраля 2024
Сторонники УПЦ выгнали раскольников из захваченного храма в Вышгороде
Последователи раскольнической Православной церкви Украины 24 февраля попытались захватить Пантелеимоновский храм канонической Украинской православной церкви в Вышгороде в Киевской области, но после многочасового противостояния местные прихожане их выгнали. Об этом сообщил украинский телеканал...
24 февраля 2024
Сотрудники СБУ пришли с обыском в Киево-Печерскую лавру
Сотрудники Службы безопасности Украины утром 9 февраля прибыли в Киево-Печерскую лавру с обыском. Об этом заявил представляющий интересы канонической Украинской православной церкви адвокат Никита Чекман. «Только что сообщили, что в лавру прибыли работники СБУ с целью проведения обыска», — написал...
9 февраля 2024
Захарова заявила, что следует ждать канонизации Бандеры на Украине
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала информацию о том, что раскольническая Православная церковь Украины (ПЦУ) исключила князя Александра Невского из церковного календаря. «Это только начало. Ждите канонизацию Бандеры», — написала Захарова в Telegram-канале. Князь...
3 февраля 2024
В ПЦУ исключили Александра Невского из числа святых — СМИ
Синод раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) постановил исключить из церковного календаря день памяти святого благоверного князя Александра Невского. Об этом сообщает украинское агентство УНН. «Исключить из церковного календаря Православной церкви Украины день памяти благоверного князя...
3 февраля 2024
На Западной Украине раскольники выгнали настоятеля и захватили храм УПЦ
Сторонники раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) силой захватили Свято-Покровский храм канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в Хмельницкой области и выгнали настоятеля. Как 28 января сообщила местная епархия, полиция в конфликт не вмешалась. «Местные сторонники ПЦУ при...
28 января 2024
Экс-премьер Украины счёл США виновными в захвате храмов УПЦ
Захваты храмов канонической Украинской православной церкви (УПЦ) на территории страны проходят по плану США, глава киевского режим Владимир Зеленский далёк от этих вопросов и просто выполняет данные ему американцами команды. Такое мнение 26 января высказал бывший премьер-министр Украины Николай...
26 января 2024
В Волынской области раскольники ПЦУ захватили храм канонической УПЦ
Храм канонической Украинской православной церкви (УПЦ) захватили сторонники раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) в Волынской области. Об этом 10 января сообщает на своем сайте Союз православных журналистов (СПЖ). «Сторонники ПЦУ захватили храм Украинской Православной Церкви в честь...
11 января 2024
Роскомнадзор заблокировал сайт ПЦУ из-за запрещённого контента
Роскомнадзор заблокировал в России сайт Православной церкви Украины (ПЦУ) в связи с неоднократной публикацией на интернет-ресурсе запрещённого контента. Об этом во вторник, 9 января, сообщили в пресс-службе ведомства. «Доступ к указанному ресурсу ограничен на постоянной основе согласно статье 15...
новость часа
9 января 2024
Силовики оцепили Свято-Николаевский собор в Тернопольской области
Силовики оцепили Кременецкий Свято-Николаевский кафедральний собор в Тернопольской области. Об этом сообщил Информационно-просветительский отдел Украинской православной церкви (УПЦ) в Telegram-канале. Сообщается, что полиция оцепила собор примерно в 6 часов утра. На его территории располагается...
новость часа
30 ноября 2023
В украинском селе Чечелиевка захватили Покровский храм канонической УПЦ
В Кировоградской области группа людей в балаклавах и камуфляже захватила Покровский храм Александрийской епархии канонической Украинской православной церкви в селе Чечелиевка. О происшествии сообщили в Союзе православных журналистов (СПЖ). Очевидцы отметили, что в захвате участвовали представители...
13 ноября 2023
Киевские власти оставили Киево-Печерскую лавру без отопления
Власти Киева не подписали договор на отопление с Киево-Печерской лаврой, сообщили 23 октября «РИА Новости» насельники монастыря. «С лаврой не подписали новый договор на отопление, из-за этого в кельях очень холодно, монахи вынуждены приносить электрические обогреватели, все очень мёрзнут», —...
23 октября 2023
Политолог сравнил одобрение запрета УПЦ на Украине с Вальпургиевой ночью
С принятием на Украине законопроекта о запрете канонической Украинской православной церкви (УПЦ), связанной с Россией, в республике начинается очередная фаза религиозных гонений, которые выльются в ещё большее число отнятых у УПЦ храмов и захват Свято-Успенской Почаевской лавры. Таким мнением в...
19 октября 2023
В Раде усомнились в возможности законного запрета УПЦ
В Верховной раде Украины усомнились, что для запрета канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в стране смогут набрать необходимое число голосов. Спикер Руслан Стефанчук заявил об этом 23 сентября. «Мне кажется, что пока нет 226 голосов для принятия столь важного законодательного акта...
23 сентября 2023
Власти Украины сделали платным доступ в Киево-Печерскую лавру
Украинские власти установили прайс-лист на экскурсии для всех желающих попасть в пещеры к святым мощам в Киево-Печерской лавре, сообщил 11 сентября Союз православных журналистов в своём Telegram-канале. «Спустя месяц после того, как власть закрыла для верующих Нижнюю лавру, попасть в пещеры можно...
11 сентября 2023
Студентам Киевской духовной академии запретили вход в Киево-Печерскую лавру
Преподавателям и студентам Киевской духовной семинарии и академии (КДАиС) официально запретили вход и пребывание на территории Киево-Печерской лавры, где находятся учебные корпуса. Такое распоряжение прислало министерство культуры в письме, подписанном исполняющим обязанности министра Ростиславом...
новость часа
26 августа 2023
Захарова: англосаксы приказали Киеву уничтожить православие на Украине
Украина, изгоняя каноническую церковь из Киево-Печерской лавры, выполняет заказ англосаксов на уничтожение православной культуры, заявила 18 августа официальный представитель МИД России Мария Захарова, слова которой приводятся на сайте ведомства. «Неслучайно западники продолжают цинично избегать...
18 августа 2023
В опечатанный корпус Киево-Печерской лавры запретили передавать еду
Украинская полиция запретила передавать еду заблокированным в опечатанном корпусе Киево-Печерской лавры паломникам. Об этом 12 августа сообщил информационно-просветительский отдел канонической Украинской православной церкви (УПЦ). «В Сети появилась видеозапись, на которой зафиксировано, как...
12 августа 2023
Суд запретил УПЦ препятствовать работе музея «Киево-Печерская лавра»
Хозяйственный суд Киева удовлетворил иск государственного музея-заповедника «Киево-Печерская лавра» к канонической Украинской православной церкви (УПЦ), запретив ей препятствовать пользованию имуществом монастыря, что равнозначно официальному выселению монахов из обители. Об этом 10 августа сообщил...
10 августа 2023
Раскольники захватили храм УПЦ во имя святой Параскевы на Западной Украине
Сторонники раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) силой захватили храм Украинской православной церкви (УПЦ) в городе Нетешине в Хмельницкой области. «Сторонники ПЦУ при поддержке полиции захватили храм во имя святой Параскевы», — сообщили в информационно-просветительском отделе УПЦ...
29 июля 2023