Бывший боец Иностранного легиона, участник боевых действий на территории Африки Хорациу Порте решил сделать политическую карьеру на родине — в Румынии.

Иван Шилов ИА Регнум

Прежде издание Deutsche Welle (СМИ, признанное в РФ иностранным агентом) публиковало журналистское расследование, в котором сообщалось, что в Африке Порте сотрудничал в том числе с «группой Вагнер», а последнее время он руководил румынскими «солдатами удачи» в Конго.

В 2022 году румынский рейнджер отметился резкими заявлениями в адрес национальных элит, противопоставляющих свою страну России.

«Какие обязательства мы имеем перед Украиной, чтобы принять её сторону в этом конфликте [с Россией]? Разве нейтралитет неприемлем?» — задавался вопросами Порте.

Сейчас же он решил баллотироваться на пост мэра трансильванского Медиаша. Городок примечателен тем, что в начале нынешнего года местное машиностроительное предприятие купил германский оборонный концерн Rheinmetall.

Инвестор выкупил 72,5% акций и обязуется превратить его в важный центр обслуживания военной автомобильной техники на восточном фланге НАТО. В концерне не скрывают, что первоочередная задача завода — ремонт боевых машин западного производства, поставленных на Украину.

Может ли Порте стать мэром

Порте — человек без политического опыта, но у него будет шанс на победу, если удастся использовать всплеск евроскептических настроений в современной Румынии.

Согласно последнему опросу румынского Центра политических и социологических исследований (CSPS), на июньских выборах в Европейский парламент убедительную победу одержит право-популистский «Альянс за объединение румын» (AUR). Набрав около 34% голосов избирателей, он займёт более трети из тридцати трёх мест евродепутатов, избираемых дунайской республикой.

Коалиция же правящих социал-демократов и национал-либералов значительно отстаёт от AUR — 27%. В этом нет ничего удивительного, поскольку большинство участников (51%) того же опроса считают, что их жизнь за последние десять лет ухудшилась, а 70% полагают, что страна движется в неверном направлении.

Взлёт популярности правых говорит о недовольстве румын слишком сильной зависимостью национального правительства от Европейской комиссии, наступлением на традиционные духовные ценности.

Отклик у избирателей находит критика слишком проукраинской политики официального Бухареста. «Зачем помогать Киеву, если он ущемляет румын на их исторических территориях?» — задаются вопросом националисты.

Под историческими территориями подразумевается прежде всего Северная Буковина (Черновицкая область). В прошлом году активисты AUR и других правых партий провели в Бухаресте акцию в поддержку митрополита Лонгина (Михаила Жара).

Живущий на Украине священник румынского происхождения был отстранён от руководства Свято-Вознесенским Банченским монастырём. Режим Зеленского обвинил его в разжигании религиозной розни за осуждение иерархом создания раскольничьей ПЦУ.

На митрополита завели уголовное дело, начался судебный процесс, вдобавок его избила группа неизвестных. У Лонгина случился сердечный приступ.

Дело буковинского митрополита стало в Румынии символом притеснений соотечественников на Украине. В эту же категорию входят сокращение образования на румынском языке и попытки отъёма собственности румынских приходов и монастырей.

Политики соревнуются, кто из них правее

Успех правых на европейских выборах может иметь серьёзные последствия для Румынии. Если правые победят, это фактически похоронит амбиции нынешнего президента Клауса Йоханниса занять после истечения своих полномочий высокую должность в Еврокомисии. А это сорвёт соглашение о межпартийной коалиции на выборах главы Румынии осенью 2024 года.

Из-за этого румынская политика на глазах правеет. В этом контексте стоит воспринимать недавнее нашумевшее высказывание премьер-министра и социал-демократа Марчела Чолаку: «Нет молдаван, не существует молдавского языка — это румынский язык и это румыны».

Тот же политик позволил себе поддержать сомнения министра национальной обороны по поводу целесообразности передачи Украине зенитного комплекса Patriot. А затем и президент Йоханнис, раньше оптимистично смотревший на сделку, вдруг стал проявлять большую осторожность.

«Не будем воображать, что речь идёт о прицепе с тремя аппаратами. Это очень сложные установки, и все эти вещи должны быть очень хорошо прояснены», — сказал Йоханнис, поясняя, почему Совет безопасности не принял решения по передаче ЗРК.

Весьма своевременно для электоральной кампании произошёл конфликт между премьер-министром и профсоюзом работников собственного правительства. Последний требует повышения заработной платы сразу на 30%, а Чолаку упорно отказывается идти навстречу требованиям бюрократии.

Однако эта выигрышная для партии власти ситуация грозит осложнениями. К протестным действиям присоединился профсоюз полицейских. И хотя требования правоохранителей гораздо скромнее — прибавка жалования на 10%, для бюджетной системы это может обернуться серьёзной нагрузкой. Тем более полицейским отказать будет гораздо сложнее, чем министерским клеркам.

Дорогой танк с румынским флагом

Росту престижа правительства в глазах консервативного избирателя должны способствовать громкие заявления по поводу ВПК.

Открывая на днях военную выставку Black Sea Defense and Aerospace — BSDA 2024, Чолаку заявил о стремлении представить в следующем году образцы румынского дрона.

По его словам, большинство предприятий оборонной промышленности страны уже «работают в три смены, нанимают беспрецедентное количество людей и осуществляют проекты реконструкции».

Правда, политик умалчивает, что в случае с тем же автопредприятием в Медиаше речь пока идёт об очень скромных масштабах — 150 работников, занятых производством лишь отдельных агрегатов для грузовиков. Локализация производства военных машин хотя бы на уровне 50% — пока лишь перспективная задача, а решаться она будет исходя из интересов иностранного инвестора.

Но предвыборное время требует подпитывать чувство национального достоинства уже сейчас.

Неделю назад заметным в Румынии событием стало прибытие в страну экземпляра основного боевого танка K-2 Black Panther. Южнокорейская «Чёрная пантера» проходит тест-драйв в связи с поиском Бухарестом нового основного танка для вооружённых сил.

И не беда, что это один из самых дорогих танков современности — 8,5 миллиона долларов за штуку, а Румыния и так по меркам Евросоюза имеет запредельные государственные расходы.

Главное — украсить чудо корейского танкопрома румынским флагом и показать избирателю, что возрождение державы идёт полным ходом.