Луцк, Украина, 3 ноября, 2024, 02:36 — ИА Регнум. В принадлежащем раскольнической Православной церкви Украины верхнем храме Кафедрального собора Святой Троицы в центре Луцка в Волынской области появились фрески, на которых изображены украинские бизнесмены. Об этом сообщило украинское издание Misto. media.

Иван Шилов ИА Регнум Украина, церковь

«В верхнем храме Кафедрального собора Святой Троицы в Луцке создали изображение волынских бизнесменов», — говорится в сообщении.

Отмечается, что первые изображения появились ещё полгода назад. Всего планируется создать 12 таких фресок.

По словам иконописца собора диакона Юрия Гетьманчука, некоторые из фресок вызвали противоречивые отзывы и критику со стороны общественности, в связи с чем рассматривается вопрос о замене некоторых изображений фресками с деятелями культуры и искусства.

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17 октября в Черкассах неизвестные открыли стрельбу по прихожанам храма УПЦ и распылили в здании перцовые баллончики. Также вооружённые люди похитили более 60 тыс. долларов, которые прихожане собирали на колокол и реставрацию храма. После захвата раскольницами и ПЦУ кафедрального собора Черкасской епархии УПЦ госпитализировали митрополита Черкасского и Каневского Феодосия.

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