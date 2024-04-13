Ногинск, Московская область, 13 апреля, 2024, 22:44 — ИА Регнум. В Ногинске Московской области по решению суда 11 апреля снесли единственный в России храм раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ). Об этом сообщил его бывший настоятель митрополит Адриан (Старина) в соцсетях.

Соцсети

Храм был назван в честь Святой Троицы, который строил и в котором служил митрополит Адриан.

В 2016 году Ногинский районный суд принял решение о сносе постройки, которая на тот момент относилась к раскольнической Украинской православной церкви Киевского патриархата, впоследствии вошедшей в состав раскольнической ПЦУ. Но до настоящего времени решение суда в действие до сих пор не приводилось.

ПЦУ была сформирована по инициативе экс-президента Украины Петра Порошенко в противовес канонической Украинской православной церкви (УПЦ) Московского патриархата в конце 2018 года на «объединительном соборе» в Киеве.

В соборе в основном принимали участие раскольники.

Как сообщало ИА Регнум, так называемая «Православная церковь Украины» — это компания ряженых, которые святотатствуют в православных храмах и будут за это наказаны, заявил 31 марта патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

Раскольники надеются разделить и разрушить православную Русь, сказал глава Русской православной церкви в проповеди после литургии в храме святого равноапостольного князя Владимира в Тушине.

Раскол уйдёт в небытие, а православная вера снова укрепится на Руси, и в первую очередь на украинской земле, подчеркнул глава РПЦ.

Раскольническая «Православная церковь Украины» при поддержке киевского режима продолжает грубо нарушать права православных на Украине. Происходит силовой отъём храмов и нападения на священнослужителей, возбуждаются уголовные дела против священников и епископов. В отъёме зданий Киево-Печерской лавры была задействована и Служба безопасности Украины.

В октябре 2023 года депутаты Верховной рады Украины абсолютным большинством голосов приняли в первом чтении законопроект, который фактически ставит вне закона Украинскую православную церковь Московского патриархата, единственную каноническую православную церковь на Украине, отмечал ранее обозреватель ИА Регнум Олег Кривошапов.