Киев, 7 сентября, 2024, 10:25 — ИА Регнум. Представители раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) предприняли попытку захватить Покровский храм канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в Боярке Киевской области. Об этом 7 сентября сообщил украинский телеканал «Первый казацкий».

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«Нам передают, что прямо сейчас происходит рейдерский захват Покровского храма УПЦ в городе Боярка Киевской области. Прихожане и духовенство храма призывают всех православных горожан защитить святыню», — написал телеканал в Telegram.

Уточнялось, что раскольники заблокировали все входы в здание и пытались взломать замки. На месте их поддерживало местное формирование территориальной общины (ДФТГ). Указания раздавал Василий Лило, известный участием в нападении на Свято-Михайловский храм в мае 2023 года. В ходе рейдерского захвата против сторонников УПЦ применили слезоточивый газ.

Как сообщало ИА Регнум, 4 сентября в селе Зеремля на Украине произошёл пожар в храме в честь Покрова Пресвятой Богородицы УПЦ. Сгорели крыша, потолки и имущество внутри здания. Сотрудники полиции заявили, что предварительной причиной возгорания мог быть умышленный поджог.

25 августа первый на Украине румыноязычный приход канонической Украинской православной церкви (УПЦ) лишили храма. Вход в храм опечатало руководство кладбища в городе Черновцы, на территории которого здание располагается. Община в честь Трёх Святителей лишилась возможности проводить богослужения.

20 августа украинский парламент принял в окончательном чтении законопроект о запрете УПЦ. Его поддержали 265 депутатов при 226 необходимых голосах. Глава киевского режима Владимир Зеленский 24 августа подписал закон. Документ вступит в силу через 30 дней со дня его опубликования.

Советник патриарха Московского и всея Руси Кирилла протоиерей Николай Балашов в тот же день заявил, что закон о фактическом запрете УПЦ попирает международно признанные нормы в области защиты религиозной свободы и обеспечивает возможность широкого развёртывания антицерковных гонений со стороны киевского режима.