Киев, 28 марта, 2025, 08:49 — ИА Регнум. Сотрудники музея-заповедника «Киево-Печерская лавра» вместе с полицейскими начали захват Ближних пещер монастыря. Об этом сообщили в Союзе православных журналистов (СПЖ).

Global Look Press

По сведениям организации, к лавре прибыло большое количество силовиков.

«По имеющейся информации, правоохранители уже проникли внутрь закрытого помещения, ведущего к Ближним пещерам! Также замечен сотрудник заповедника с болгаркой», — говорится в сообщении организации.

Как сообщало ИА Регнум, украинские власти последовательно вытесняют каноническую Украинскую православную церковь (УПЦ) из Киево-Печерской лавры, в том числе стараются выгнать оттуда монахов. В марте 2023 года одноименный музей-заповедник расторг с УПЦ договор аренды. Затем в июле представители минкультуры сменили в монастыре замки и опечатали корпуса. Этому попытались помешать прихожане, после чего сотрудники заповедника и члены комиссии привлекли полицию.

В августе того же года Хозяйственный суд Киева удовлетворил иск музея-заповедника, запретив УПЦ препятствовать пользованию имуществом монастыря, что равнозначно официальному выселению монахов из обители.

В начале марта 2025 года министерство культуры Украины создало комиссию для «проверки сохранности» мощей святых в пещерах Киево-Печерской лавры. До 30 мая текущего года комиссии поручено составить списки и приобщить к справке выявленные предметы, подпадающие под определение культурных ценностей. Информацию о работе комиссии поместят под гриф «с ограниченным доступом».