Киев, 1 мая, 2024, 15:16 — ИА Регнум. Служба безопасности Украины 1 мая обвинила митрополита Запорожского и Мелитопольского канонической Украинской православной церкви Луку в провоцировании межрелигиозной розни.

(сс) DENAMAX Митрополит Лука

«СБУ предъявила обвинение подсанкционному митрополиту Запорожской епархии УПЦ Луке (Андрею Коваленко), который провоцировал межрелигиозную рознь», — сообщило ведомство в Telegram-канале.

В СБУ заявили, что Лука якобы публично выражал пренебрежительное отношение к прихожанам других конфессий, что, по мнению службы, «расшатывает общественно-политическую обстановку во фронтовом регионе». Решается вопрос об избрании митрополиту меры пресечения.

Украинские СМИ сообщали об обысках у митрополита Луки, в 2023 году СБУ проводила его допрос. Сам Лука заявлял, что реальная причина происходящего кроется в желании украинских властей «заткнуть церкви рот».

Как передавало ИА Регнум, 24 апреля Союз православных журналистов сообщил об аресте СБУ наместника Святогорской лавры Украинской православной церкви митрополита Святогорского Арсения. В лавре, расположенной на временно оккупированной Киевом части территории ДНР, прошли обыски. Митрополита задержали и повезли в Славянск на допрос. После этого патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил, что арест Арсения провели по надуманным основаниям, и это решение киевских властей является очередной карательной мерой против публичных спикеров УПЦ.

Патриарх также говорил о том, что так называемая Православная церковь Украины — это компания ряженых, которые святотатствуют в православных храмах и будут за это наказаны. Раскол уйдет в небытие, а православная вера снова укрепится на Руси, и в первую очередь на украинской земле, подчеркнул Кирилл. Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев в октябре 2023 года называл стремление запретить каноническую УПЦ грязной политикой, «замешанной на кокаине и сатанизме». По его мнению, глава киевского режима Владимир Зеленский готов запросто уничтожить христианство на родной земле.