Черновцы, Украина, 6 апреля, 2025, 04:50 — ИА Регнум. Раскольники Православной церкви Украины (ПЦУ) силой захватили храм канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в селе Панка в Черновицкой области. Об этом 5 апреля сообщил Союз православных журналистов (СПЖ) в Telegram-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Церковь. Украина

«В селе Панка Черновицкой области сторонники ПЦУ совершили силовой захват храма УПЦ святого великомученика Димитрия Солунского», — уточняется в сообщении организации.

Сообщается, что в феврале на собрании религиозной общины верующие единогласно подтвердили свою принадлежность к УПЦ. Протоколы собрания передали в Черновицкую областную военную администрацию. При этом отмечается, что в селе уже существовал другой храм — Свято-Успенский храм ПЦУ, который могли свободно посещать верующие данной структуры.

Однако 5 апреля рейдеры ПЦУ, полностью проигнорировав решение общины, захватили храм при поддержке посторонних лиц, не имеющих никакого отношения ни к селу, ни к религиозной общине. Таким образом, верующие УПЦ потеряли доступ в свой законный храм.

Ранее ИА Регнум сообщало, что 1 апреля представители раскольнической ПЦУ совместно с малолетними боевиками в балаклавах захватили Успенский храм канонической Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ) в селе Дубовцы Черновицкой области на западе Украины.

Успенская община села Дубовцы обратилась к правительству США, лично вице-президенту Джей Ди Вэнсу, мониторинговой группе ООН по правам человека и ОБСЕ из-за угрозы захвата храма со стороны ПЦУ. Какой-либо реакции пока не последовало.

На Украине при поддержке киевского режима продолжают притеснять УПЦ, в частности пытаются выгнать монахов из Киево-Печерской лавры. Причем летом 2023 года суд вынес соответствующее решение, и ПЦУ заняла там несколько зданий. Кроме того, в процессе изъятия была задействована и Служба безопасности Украины.

Затем в начале марта украинский минкульт принял решение проверить сохранность и регламентировать мощи святых в пещерах Киево-Печерской лавры. Отмечалось, что проверка продлится до 30 мая текущего года, будут составлены списки в том числе культурных ценностей. 8 марта с башни храма Киево-Печерской лавры упал крест. В соцсетях очевидцы поделились, что ветра, который мог бы стать причиной поломки, в момент инцидента не было.

Союз православных журналистов 29 марта сообщал, что сторонники ПЦУ силой захватили два храма УПЦ в городе Белая Церковь, расположенном в Киевской области.