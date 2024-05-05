Москва, 5 мая, 2024, 17:31 — ИА Регнум. На Украине вытесняют Русскую православную церковь из-за амбиций Константинопольского патриархата заполучить крупную поместную церковь, чтобы усилить позиции в Восточной Европе и странах бывшего СССР, заявил 5 мая посол по особым поручениям МИД России Геннадий Аскальдович в статье для «Известий».

Петр Сивков/ТАСС

«Там сошлись воедино непомерные амбиции руководства страны, пытающегося создать свою «карманную церковь», и амбиции Вселенского патриархата заиметь крупную поместную церковь», — отметил посол.

По его словам, события на Украине показывают, что выстраиваемая на основе гонений Православная церковь Украины вряд ли станет опорой для государства.

Аскальдович добавил, что Константинопольский патриархат также сосредоточил усилия на том, чтобы прибрать к рукам небольшие православные автокефальные церкви в странах Прибалтики.

Как сообщало ИА Регнум, раскольническая ПЦУ при поддержке киевского режима продолжает нарушать права православных. Происходит силовой отъём храмов и нападения на священнослужителей. Так, в отъёме зданий Киево-Печёрской лавры задействовали Службу безопасности Украины.

В октябре 2023 года депутаты Верховной рады Украины абсолютным большинством голосов приняли законопроект, который фактически поставил вне закона единственную каноническую православную церковь на Украине.

Посол по особым поручениям МИД Аскальдович 3 мая обвинил США в попытках расколоть мировое православие, в частности, на Украине. Он напомнил, что там долгие годы осуществляются жестокие гонения на каноническую православную церковь.