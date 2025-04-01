Черновцы, Украина, 1 апреля, 2025, 23:52 — ИА Регнум. Представители раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) совместно с боевиками в балаклавах захватили Успенский храм канонической Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ) в селе Дубовцы Черновицкой области на западе Украины. Об этом 1 апреля сообщил Союз православных журналистов (СПЖ) в Telegram-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Церковь на Украине

«В селе Дубовцы Черновицкой области клирики и представители ПЦУ вместе с боевиками в балаклавах захватили Успенский храм УПЦ», — уточняется в сообщении.

Отмечается, что вечером, около 17:00 по местному времени, на территорию храма ворвались представители ПЦУ в сопровождении малолетних боевиков из радикального националистического движения. Как утверждают верующие, боевики прибыли из Ивано-Франковской области.

Храм заблокирован и оцеплен, священнослужители и прихожане собрались рядом с ограждением. Полиция присутствует на месте инцидента, однако не вмешивается. Как пояснил СПЖ, Успенская община села Дубовцы обратилась к правительству США, лично вице-президенту Джей Ди Вэнсу, мониторинговой группе ООН по правам человека и ОБСЕ из-за угрозы захвата их храма со стороны ПЦУ. Какой-либо реакции пока не последовало.

Кроме того, 29 марта Союз православных журналистов сообщал, что сторонники ПЦУ силой захватили два храма УПЦ в городе Белая Церковь, расположенном в Киевской области.

Ранее ИА Регнум сообщало, что в городе Бровары Киевской области представители раскольнической ПЦУ при поддержке местных властей попытались захватить собор святых апостолов Петра и Павла, принадлежащий Украинской православной церкви.

На Украине при поддержке киевского режима продолжают притеснять УПЦ, в частности пытаются выгнать монахов из Киево-Печерской лавры. Причем летом 2023 года суд вынес соответствующее решение, и ПЦУ заняла там несколько зданий. Кроме того, в процессе изъятия была задействована и Служба безопасности Украины.

Затем в начале марта украинский минкульт принял решение проверить сохранность и регламентировать мощи святых в пещерах Киево-Печерской лавры. Отмечалось, что проверка продлится до 30 мая текущего года, будут составлены списки в том числе культурных ценностей. 8 марта с башни храма Киево-Печерской лавры упал крест. В соцсетях очевидцы поделились, что ветра, который мог стать причиной поломки, в момент инцидента не было.

Союз православных журналистов 29 марта сообщал, что сторонники ПЦУ силой захватили два храма УПЦ в городе Белая Церковь, расположенном в Киевской области.