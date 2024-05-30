Черкассы, Украина, 30 мая, 2024, 15:23 — ИА Регнум. Митрополит Черкасской епархии канонической Украинской православной церкви (УПЦ) Феодосий (Снигирёв), обвиняемый Киевом в «разжигании ненависти на религиозной почве», прибыл в суд. При входе на территорию его заставили пройти по российскому флагу, на котором был закреплён портрет патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

Кадр из видео

Видео инцидента распространилось в соцсетях.

Флаг разложили таким образом, чтоб его невозможно было обойти, а длина не позволяла переступить. Митрополит постарался максимально быстро пройти в калитку, не задев портрет патриарха. Публика в этот момент начала смеяться.

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Поводом для обвинений Феодосия стала произнесённая им цитата святителя Луки Войно-Ясенецкого, которую он прочитал во время проповеди.

«Но происходит разжигание вражды не мной и не святым Лукой, а представителями Православной церкви Украины (ПЦУ), которые выдают себя в этом производстве пострадавшими», — заявил митрополит.

Как сообщало ИА Регнум, в феврале митрополита Черкасского и Каневского госпитализировали после обыска СБУ в его доме. В епархии УПЦ уточнили, что владыка перенёс тяжёлый гипертонический криз в сочетании с приступом стенокардии во время обыска СБУ, который прошёл 22 февраля в его доме. В апреле 2023 года Феодосий опасался, что суд изберёт ему меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста, что помешает ему проводить богослужения и защищать храмы от попыток захвата. Ранее митрополиту было предъявлено обвинение в поддержке «российской агрессии».

На Украине наблюдается масштабная волна гонений на каноническую УПЦ. В ряде регионов власти запретили деятельность церкви из-за её связи с Россией. Храмы УПЦ отбирают и передают раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ), священников привлекают к административной и уголовной ответственности. В ПЦУ пообещали проверять на «лояльность и патриотизм» священников, которые согласятся перейти под её юрисдикцию.

17 мая в Киеве снесли часовню Десятинного монастыря канонической Украинской православной церкви (УПЦ). Десятинная церковь, или храм Успения Пресвятой Богородицы, — первый каменный православный храм на Руси, воздвигнутый Владимиром Святославичем в 989–996 годах. От храма остался только фундамент, в 2007 году на его месте была построена деревянная Владимиро-Ольгинская часовня Десятинного мужского монастыря УПЦ.

Русская православная церковь (РПЦ) назвала подобные действия повторением деяний хана Батыя. В синодальном отделе заявили, что при попустительстве властей безнаказанно уничтожается Украинская православная церковь, её духовное и материальное наследие, а её верующих переводят в разряд людей, лишенных прав и голоса.