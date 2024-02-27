Киев, 27 февраля, 2024, 19:39 — ИА Регнум. Митрополит Черкасский и Каневский Феодосий (Снигирёв) госпитализирован на Украине после обыска СБУ в его доме. Об этом 27 февраля сообщила пресс-служба Черкасской епархии канонической УПЦ в своём Telegram-канале.

СБУ

«В связи с ухудшением состояния здоровья, спровоцированным гипертоническим кризом, по настоятельному требованию врачей, митрополит Черкасский и Каневский Феодосий был экстренно госпитализирован на стационарное лечение. Всех православных христиан просим сугубых молитв о здравии владыки Феодосия», — сказано в сообщении.

В епархии УПЦ уточнили, что владыка перенёс тяжёлый гипертонический криз в сочетании с приступом стенокардии во время обыска СБУ, который прошёл 22 февраля в его доме.

Как передавало ИА Регнум, весной 2023 года суд в Черкассах отправил митрополита под домашний арест с ношением электронного браслета. Иерарху вменяли разжигание религиозной ненависти. Сам архиерей заявлял, что дело против него является политическим, надуманным и сфальсифицированным. Епархию хотят обезглавить, чтобы отобрать у православных в Черкасской области храмы так же, как это уже было сделано в ряде других регионов Украины, полагает митрополит.

Киевский режим продолжает политику замещения канонической УПЦ на ПЦУ, раскольники захватывают храмы. В январе они захватили храм в Волынской области. Активисты провели собрание, на котором проголосовали за передачу храма, не учитывая мнения местных служителей и прихожан.

Также происходят нападки на священников УПЦ. В конце января в Черновицкой области избили настоятеля Вознесенского Банченского монастыря митрополита Лонгина в его доме. Ему потребовалась операция.