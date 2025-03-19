В Броварах ПЦУ попыталась захватить собор святых апостолов Петра и Павла
Бровары, Украина, 19 марта, 2025, 19:24 — ИА Регнум. В городе Бровары Киевской области представители раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) при поддержке местных властей попытались захватить собор святых апостолов Петра и Павла, принадлежащий Украинской православной церкви Московского Патриархата (УПЦ). Об этом 19 марта заявило украинское издание Страна. ua.
Отмечается, что 13 марта на сайте администрации Киевской области появилось сообщение религиозной общины ПЦУ о том, что та якобы уведомила власти о переходе собора в их юрисдикцию.
«В нашем соборе 9 марта 2025 года были проведены общие сборы членов религиозной общины. Присутствовало 250 постоянных прихожан храма, и все единогласно проголосовали за то, чтобы сохранить наш собор в подчинении Украинской православной церкви», — рассказал настоятель храма, протоиерей Александр Левчук.
Тем не менее, по данным издания, в Едином реестре юрлиц появилась информация об изменении данных регистрации, представители власти потребовали от настоятеля передать ключи от собора, а 17 марта попробовали самостоятельно сменить замки.
«Настоятель вызвал полицию и обратился с заявлением в прокуратуру о попытке рейдерского захвата церковного здания и подлоге документов», — подытожили авторы материала.
Как передавало ИА Регнум, на Украине при поддержке киевского режима продолжают притеснять УПЦ, в частности пытаются выгнать монахов из Киево-Печерской лавры. Причем летом 2023 года суд вынес соответствующее решение и ПЦУ заняла там несколько зданий. Кроме того, в процессе изъятия была задействована и Служба безопасности Украины.
Затем в начале марта украинский минкульт принял решение проверить сохранность и регламентировать мощи святых в пещерах Киево-Печерской лавры. Отмечалось, что проверка продлится до 30 мая текущего года, будут составлены списки в том числе культурных ценностей. 8 марта с башни храма Киево-Печерской лавры упал крест. В соцсетях очевидцы поделились, что ветра, который мог стать причиной поломки, в момент инцидента не было.