Лобня, Московская область, 17 апреля, 2024, 20:47 — ИА Регнум. В среду, 17 апреля, в Московской области ликвидировали второй незаконный молельный дом мусульманской общины «Дружба». Он располагался между Лобней и Мытищами. За день до этого, 16 апреля, в Троицке демонтировали молельный дом «Абу Бакр».

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Снос зданий вызвал некоторый резонанс, и, как отметили эксперты, определённые силы попытались использовать оба случая для попытки разжечь межконфессиональный конфликт. Однако подорвать национальное единство страны не удалась, отметил автор издания Islam News Марат Расулов. По его мнению, вопрос нужно рассматривать исключительно с правовой точки зрения.

В обоих случаях решение о сносе принималось в судебном порядке. Здания были возведены без необходимых разрешений и использовались нецелевым образом как религиозные объекты, зачастую в ущерб местным жителям.

Например, ранее в подвале одного из балашихинских многоквартирных домов обнаружили незаконную мечеть. По словам жителей микрорайона Павлино, там собираются сомнительные на вид личности, и они считают, что это не обычные верующие мусульмане, а радикально настроенные исламисты. Жители уже полтора года жалуются, что из подвала с незаконной молельней доносятся крики, шум, а летом в местном лесу даже резали барана. Законность молельного дома в Павлино сейчас проверяет Следственный комитет России.

Марат Расулов напомнил, что в конце 2023 года президент России Владимир Путин дал поручение правительству Москвы оказать содействие в создании межрелигиозного духовно-просветительского центра в Новой Москве на территории поселка Коммунарка и подготовить соответствующий доклад до 1 марта 2024 года. Одной из составляющих центра станет мечеть, которая будет принимать верующих для проведения пятничных и праздничных намазов.

Ранее Владимир Путин поддержал строительство мечети в парке «Патриот» — рядом с патриаршим собором Воскресения Христова, имеющим статус главного храма ВС РФ.

В то же время юрист и правозащитник Владимир Новицкий рассказал, что в действующем российском законодательстве есть свои тонкости при организации религиозных учреждений. Единого нормативного документа, запрещающего организацию молельного места, нет, поэтому религиозные обряды и церемонии можно проводить в местах, которые принадлежат религиозной организации, но помещение должно быть зарегистрировано и иметь юридический статус религиозного, уточнил он.

По мнению члена СПЧ Кирилла Кабанова, необходимо проводить масштабные серьёзные проверки всех подобных незаконных заведений и оценивать каждое из них индивидуально. Кабанов отметил, что речи о недостатке мечетей в России не идёт, а радикалам зачастую нужны именно небольшие отдельные помещения, чтобы продвигать там экстремистские идеи.

Как сообщало ИА Регнум, 11 апреля в Ногинске Московской области по решению суда снесли единственный в России храм раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ).