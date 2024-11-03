Москва, 3 ноября, 2024, 10:49 — ИА Регнум. Константинопольский патриархат недоволен неэффективностью действий раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) и украинских властей, которые стараются полностью ликвидировать Украинскую православную церковь (УПЦ). Об этом говорится в опубликованном 3 ноября материале «РИА Новости».

A. PÃ©Rez Meca/Global Look Press Патриарх Константинопольский Варфоломей

Отмечается, что украинские власти не намерены отступать от давно намеченного плана по полной ликвидации УПЦ. Захваты храмов УПЦ, произвол суда, полное безразличие к правам человека на Украине стали обыденностью.

Константинопольский патриархат решил вмешаться в ситуацию. В середине октября он провёл очередное заседание синода, куда была приглашена делегация во главе с украинским министром иностранных дел Андреем Сибигой.

Синод попросил украинских делегатов напомнить лидеру ПЦУ Епифанию Думенко, что патриарх Константинопольский Варфоломей недоволен методами его работы. Ранее он уже заявлял, что считает неправильной политику жёсткой руки.

Сибигу попросили разрешить украинским архиереям беспрепятственно выезжать за границу. В результате возникли предположения, что Варфоломей решил прислушаться к голосу УПЦ.

Автор статьи отмечает, что пока неясно, приведут ли эти шаги Константинополя к урегулированию церковного раскола на Украине или наоборот — ускорят его.

Как сообщало ИА Регнум, журналист-религиовед Роман Лункин в июне заявил, что патриарх Варфоломей, участвуя в таких светских мероприятиях, как саммит G7 и конференция по Украине в Швейцарии, не только пытается поднять свой вес среди православных, но и буквально действует в интересах Вашингтона.

Глава киевского режима Владимир Зеленский подписал 24 августа закон о запретите УПЦ на Украине. Также в стране запрещена деятельность аффилированных с канонической православной церковью религиозных организаций. Докладывая об этом патриарху Варфоломею, Зеленский заявил, что запрет УПЦ якобы сделает Украину духовно независимой.

Советник патриарха Московского и всея Руси Кирилла протоиерей Николай Балашов назвал запрет УПЦ на Украине попранием международно признанных норм в области защиты религиозной свободы.

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев назвал разгром православия и преследование христиан за веру на Украине полноценным сатанизмом.