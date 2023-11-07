Материалы с тегом «Олег Царёв»
Олег Царёв дал первый комментарий после покушения
Бывший депутат Верховной рады Украины Олег Царёв дал первый комментарий после покушения. Видео 7 ноября опубликовано в Telegram-канале RT. «Следствие ещё идет. Судя по всему, были задержания. Возможно, ещё будут. Я не имею права рассказывать подробности, но хочу сказать, что очень сильно помогло то...
новость часа
7 ноября 2023
ФСБ показала видео допроса координатора покушения на Царёва
СБУ завербовала координатора покушения на бывшего депутата Верховной рады Олега Царёва в январе 2023 года. Об этом 31 октября в ходе допроса рассказал ранее задержанный сотрудниками ФСБ координатор покушения, оказавшийся 46-летним россиянином. «В январе 2023 года был завербован сотрудниками СБУ для...
31 октября 2023
ФСБ задержала координатора покушения на Олега Царева
Сотрудники ФСБ задержали координатора покушения на экс-депутата Верховной рады Олега Царева, задержанный даёт признательные показания, сообщил 31 октября Центр общественных связей ведомства. «Координатором покушения на Царева О. А. является 46-летний гражданин РФ, житель Ялты, который по заданию...
31 октября 2023
В США раскрыли имя приказавшего совершить покушение на Царёва
Владимир Зеленский боится заговора и из-за этого отдает приказы об убийстве тех, кого видит как замену на посту украинского лидера, заявил бывший помощник заместителя министра обороны США Стивен Брайен в своем блоге на сайте Weapons and Strategy. По его словам, президент Украины боится, что ВСУ и...
новость часа
31 октября 2023
На Украине сообщили, что за покушением на Царёва стоит СБУ
Покушение на экс-депутата Верховной рады Олега Царёва было организовано Службой безопасности Украины (СБУ), сообщил 27 октября украинский канал 24tv. ua со ссылкой на свои источники. «Покушение на Олега Царева — спецоперация СБУ», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания...
27 октября 2023
Telegram-канал Царёва сообщил, что позитивных новостей о его состоянии нет
Позитивных новостей о состоянии здоровья бывшего депутата Верховной рады Украины Олега Царёва нет. Об этом 27 октября сообщил Telegram-канал политика. «О состоянии здоровья Олега позитивных новостей нет», — говорится в сообщении. Отмечается, что ФСБ возбудила уголовное дело по статье 277 УК РФ...
27 октября 2023
ФСБ возбудила уголовное дело по факту покушения на Олега Царёва
ФСБ России возбудила уголовное дело по факту покушения на бывшего депутата Верховной рады Украины Олега Царёва. Об этом 27 октября сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ведомства. «В ночь с 26 на 27 октября 2023 года в Ялте совершено покушение на жизнь российского общественно-политического...
27 октября 2023
Пушилин подтвердил, что Царёв находится в тяжёлом состоянии после покушения
Экс-депутат Верховной рады Украины Олег Царёв находится в тяжёлом состоянии после покушения, работают правоохранители. Об этом 27 октября сообщил журналистам глава ДНР Денис Пушилин. «По Олегу Царёву: желаем здоровья, знаем, что в тяжёлом состоянии. Работают правоохранители, ждем полноценную...
27 октября 2023
Песков заявил, что не располагает информацией о покушении на Царёва
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что не располагает информацией о покушении на бывшего депутата Верховной рады Украины Олега Царёва. «Я не располагаю такой информацией. Я не знаю, насколько это соответствует действительности, поэтому ничего не могу сказать», — сказал Песков...
27 октября 2023