Москва, 27 октября, 2023, 17:03 — ИА Регнум. ФСБ России возбудила уголовное дело по факту покушения на бывшего депутата Верховной рады Украины Олега Царёва. Об этом 27 октября сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ведомства.

РИА Новости Олег Царёв

«В ночь с 26 на 27 октября 2023 года в Ялте совершено покушение на жизнь российского общественно-политического деятеля Царёва Олега Анатольевича. По данному факту ФСБ России возбуждено уголовное дело по статье 277 УК РФ («Посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля»)», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в настоящее время проводятся неотложные оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия.

Как передавало ИА Регнум, глава движения «Мы — вместе с Россией» Владимир Рогов 27 октября сообщил, что Царёв находится в реанимации в очень тяжёлом состоянии, в него стреляли. Покушение на экс-депутата подтвердил глава ДНР Денис Пушилин, который отметил, что подробная информация появится по итогам работы правоохранителей.

Родственники Царёва также подтвердили факт покушения на него. Как стало известно, в экс-депутата дважды выстрелили. На момент прибытия кареты скорой помощи он был без сознания, с большой кровопотерей. Информации о преступнике нет, также нет сведений о состоянии раненого политика.

В мае на Украине Царёва и двух других экс-депутатов заочно обвинили в госизмене. В СБУ заявили о наличии доказательств этого и обвинили депутата в якобы сотрудничестве с Минобороны РФ. Царёв был депутатом Рады четвёртого, пятого, шестого и седьмого созывов и замглавы фракции «Партии регионов». Он известен своими пророссийскими взглядами, публично защищал интересы русскоязычного населения Донбасса и Крыма. Одним из первых поддержал создание ДНР и ЛНР, осудил действия киевского режима.