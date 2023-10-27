Москва, 27 октября, 2023, 12:46 — ИА Регнум. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что не располагает информацией о покушении на бывшего депутата Верховной рады Украины Олега Царёва.

Нина Зотина/РИА Новости Олег Царёв

«Я не располагаю такой информацией. Я не знаю, насколько это соответствует действительности, поэтому ничего не могу сказать», — сказал Песков журналистам.

Так он ответил на вопрос, обеспокоены ли в Кремле тем, что покушение на Царёва произошло в Крыму, и видят ли необходимость тщательного расследования.

Как передавало ИА Регнум, глава движения «Мы — вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил 27 октября, что Царёв находится в реанимации в очень тяжёлом состоянии, в него стреляли. Ранее о покушении на 53-летнего бывшего депутата Рады сообщил военный корреспондент Юрий Котенок, который написал, что на него напали возле его дома в Ялте.

В мае на Украине Царёву и двум другим экс-депутатам Рады Дмитрию Святашу и Игорю Маркову были заочно предъявлены обвинения в государственной измене. В СБУ заявили, что собрали новые доказательства их вины. Царёва обвинили в якобы сотрудничестве с руководством Минобороны РФ после начала спецоперации.

Царёв был депутатом Верховной рады четвёртого, пятого, шестого и седьмого созывов, заместителем главы фракции «Партии регионов» в Раде. В период политического кризиса в феврале 2014 года призывал к разгону протестующих на Евромайдане в Киеве, публично защищал интересы русскоязычного населения Донбасса и Крыма. Он одним из первых поддержал создание ДНР и ЛНР, осудил действия киевского режима.