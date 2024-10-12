Одесса, Украина, 12 октября, 2024, 19:14 — ИА Регнум. По неподтверждённым данным, женщину, вывесившую в Одессе флаг России, убили в СИЗО, заявил экс-депутат Верховной рады Украины Олег Царёв.

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По той же информации, украинские правоохранители в качестве официальной причины смерти назвали сердечную недостаточность, написал Царёв в своём Telegram-канале.

«Её зовут Елена Чесакова, город Берёзовка, Одесская область. Согласно некоторым источникам, она известна как участница Антимайдана в Одессе, на Куликовом поле, в 2014 году», — отметил политик.

На Украине многие ждут прихода России и освобождения от киевского режима, который отправил в тюрьмы 14 тыс. политзаключённых, России есть кого освобождать, добавил Царёв.

Как передавало ИА Регнум, 8 октября полиция задержала женщину, которая пыталась повесить российский флаг на постамент снесённого в 2022 году памятника Екатерине II.

Позже были опубликованы кадры её допроса. Женщина подтвердила, что поддерживает Россию и русский мир, и отметила, что военный конфликт на Украине, уносящий жизни братьев-славян, был развязан США и НАТО.

В Одессе активизировались пророссийские подпольщики, заявил 10 октября губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. В течение нескольких дней украинские СМИ сообщали о мощных взрывах в порту Одессы. По данным подполья, ракетными ударами поражались суда, доставившие боеприпасы для ВСУ.