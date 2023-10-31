Соучастник покушения на Царёва сознался в сотрудничестве с СБУ
Координатор покушения на Олега Царева признался в сотрудничестве с СБУ
Ялта, Крым, 31 октября, 2023, 16:46 — ИА Регнум. Соучастник покушения на бывшего депутата Верховной рады Олега Царёва признал вину и сообщил, что его завербовала СБУ. Видео его допроса 31 октября опубликовала ФСБ.
«В январе 2023 года был завербован сотрудниками СБУ для подготовки покушения на российского общественного деятеля Олега Анатольевича Царёва», — рассказал он.
Задержанный установил, что политик проживает в Ялте на территории санатория имени Кирова. Выполняя указания кураторов, преступник выбрал место для хранения оружия, а также собирал информацию о том, где бывает и как передвигается экс-депутат Рады.
Для того чтобы вести более плотное наблюдение за Царёвым, злоумышленник в феврале устроился работать в санаторий. Он также рассказал, что его задержали сотрудники ФСБ 30 октября.
Покушение на Царёва совершили 27 октября. Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что в политика стреляли. Как рассказал ДНР Денис Пушилин, после покушения Царёв был в тяжёлом состоянии.
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин 27 октября поручил возбудить уголовное дело о покушении на Царёва. 31 октября в ФСБ сообщили о задержании соучастника преступления. В месте его проживания нашли самодельное взрывное устройство. В ведомстве также заявили, что пострадавший находится в удовлетворительном состоянии, его жизнь вне опасности.