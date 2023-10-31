Ялта, Крым, 31 октября, 2023, 16:46 — ИА Регнум. Соучастник покушения на бывшего депутата Верховной рады Олега Царёва признал вину и сообщил, что его завербовала СБУ. Видео его допроса 31 октября опубликовала ФСБ.

Кадр из видео

«В январе 2023 года был завербован сотрудниками СБУ для подготовки покушения на российского общественного деятеля Олега Анатольевича Царёва», — рассказал он.

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Задержанный установил, что политик проживает в Ялте на территории санатория имени Кирова. Выполняя указания кураторов, преступник выбрал место для хранения оружия, а также собирал информацию о том, где бывает и как передвигается экс-депутат Рады.

Для того чтобы вести более плотное наблюдение за Царёвым, злоумышленник в феврале устроился работать в санаторий. Он также рассказал, что его задержали сотрудники ФСБ 30 октября.

Покушение на Царёва совершили 27 октября. Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что в политика стреляли. Как рассказал ДНР Денис Пушилин, после покушения Царёв был в тяжёлом состоянии.

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин 27 октября поручил возбудить уголовное дело о покушении на Царёва. 31 октября в ФСБ сообщили о задержании соучастника преступления. В месте его проживания нашли самодельное взрывное устройство. В ведомстве также заявили, что пострадавший находится в удовлетворительном состоянии, его жизнь вне опасности.