* — физическое лицо, внесённое в РФ в перечень террористов и экстремистов

Москва, 2 декабря, 2024, 09:43 — ИА Регнум. Руководитель Главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины Кирилл Буданов (физическое лицо, внесённое в РФ в перечень террористов и экстремистов) ведёт себя как кандидат в президенты и представляет реальную угрозу для нынешнего главы киевского режима Владимира Зеленского. Об этом заявил бывший депутат Верховной рады Олег Царёв.

Volodymyr Tarasov /Global Look Press Кирилл Буданов

По его словам, Буданов входит в число тех немногих, кто может свободно входить к Зеленскому и беседовать с ним наедине.

«У него высокие рейтинги и политические амбиции. Есть своя команда — политики, журналисты, политологи. Это команда не чиновника, а кандидата в президенты», — сказал Царёв «РИА Новости».