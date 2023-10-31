Ялта, Крым, 31 октября, 2023, 14:58 — ИА Регнум. СБУ завербовала координатора покушения на бывшего депутата Верховной рады Олега Царёва в январе 2023 года. Об этом 31 октября в ходе допроса рассказал ранее задержанный сотрудниками ФСБ координатор покушения, оказавшийся 46-летним россиянином.

Кадр из видео

«В январе 2023 года был завербован сотрудниками СБУ для подготовки покушения на российского общественного деятеля Олега Анатольевича Царёва, который проживает в городе Ялта на территории санатория [имени] Кирова», — сказал он на допросе.

Преступник уточнил, что получал указания по сбору информации для подготовки покушения по передвижению и местонахождению Царёва, а также по подготовке места для хранения оружия.

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Он добавил, что в феврале устроился на работу в санаторий имени Кирова для того, чтобы иметь полноценный доступ к информации о передвижениях Царёва и передачи этих данных СБУ, а 30 октября его задержали сотрудники ФСБ.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 31 октября стало известно, что ФСБ задержала координатора покушения на Царёва, он даёт признательные показания. По месту проживания задержанного провели обыск, в ходе которого обнаружили самодельное взрывное устройство, средства для скрытой связи с украинскими кураторами, фотографии Царева и схемы движения возле его дома.

Покушение на Царёва произошло 27 октября в Ялте. Как уточнил председатель движения «Мы — вместе с Россией» Владимир Рогов, в экс-депутата Рады стреляли. Глава ДНР Денис Пушилин в тот же день рассказал журналистам, что Царёв находится в тяжёлом состоянии.

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин 27 октября поручил возбудить уголовное дело о покушении на Царёва. Украинский канал 24tv со ссылкой на источники заявил, что преступление организовала СБУ.