Вашингтон, 31 октября, 2023, 05:26 — ИА Регнум. Владимир Зеленский боится заговора и из-за этого отдает приказы об убийстве тех, кого видит как замену на посту украинского лидера, заявил бывший помощник заместителя министра обороны США Стивен Брайен в своем блоге на сайте Weapons and Strategy.

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По его словам, президент Украины боится, что ВСУ и российские войска достигнут договоренностей по его свержению. Эксперт считает, что одним из таких приказов могла стать попытка устранить бывшего депутата Верховной рады Олега Царёва через СБУ.

Бывший помощник отметил, что у этой спецслужбы имеется большой опыт покушений на политических оппонентов Зеленского. Брайен также наполнил об аресте на Украине олигарха Игоря Коломойского, которого обвиняют в мошенничестве.

Экс-чиновник выразил мнение, что если Конгресс США отзовет хотя бы часть денег для Украины, а военная ситуация в зоне спецоперации продолжит ухудшаться, то правление Зеленского может подойти к концу, а украинская экономика — «сесть на мель».

Как сообщало ИА Регнум, 27 октября стало известно, что в Олега Царёва стреляли и он находится в реанимации в очень тяжёлом состоянии. Глава ДНР Денис Пушилин рассказал, что подробная информация об этом покушении появится по итогам работы правоохранительных органов.

Экс-депутат получил две раны и на момент прибытия кареты скорой помощи находился без сознания, потеряв много крови. Украинский канал 24tv. ua со ссылкой на свои источники проинформировал о том, что покушение на Олега Царёва якобы организовала СБУ.