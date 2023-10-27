На Украине сообщили, что за покушением на Царёва стоит СБУ
24tv. ua: покушение на Царёва было организовано Службой безопасности Украины
Киев, 27 октября, 2023, 21:57 — ИА Регнум. Покушение на экс-депутата Верховной рады Олега Царёва было организовано Службой безопасности Украины (СБУ), сообщил 27 октября украинский канал 24tv. ua со ссылкой на свои источники.
«Покушение на Олега Царева — спецоперация СБУ», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания.
По словам осведомленного источника, Царёв давно «был в списке» украинских спецслужб. Во время «операции» в него попали двумя выстрелами из огнестрельного оружия.
Как передавало ИА Регнум, глава движения «Мы — вместе с Россией» Владимир Рогов 27 октября сообщил, что Царёв находится в реанимации в очень тяжёлом состоянии, в политика стреляли, он получил ранения.
Родственники Царёва подтвердили факт покушения на него. Как стало известно, в экс-депутата выстрелили дважды. На момент прибытия машины скорой помощи он был без сознания и потерял много крови. О подозреваемых не сообщалось, также не поступали и сведения о состоянии политика.
Царёв был депутатом Рады четвёртого, пятого, шестого и седьмого созывов и замглавы фракции «Партии регионов». Он известен своими пророссийскими взглядами, публично защищал интересы русскоязычного населения Донбасса и Крыма, одним из первых поддержал создание ДНР и ЛНР и осудил действия киевского режима.