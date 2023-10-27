Донецк, 27 октября, 2023, 13:19 — ИА Регнум. Экс-депутат Верховной рады Украины Олег Царёв находится в тяжёлом состоянии после покушения, работают правоохранители. Об этом 27 октября сообщил журналистам глава ДНР Денис Пушилин.

Наталья Селиверстова/РИА Новости Олег Царёв

«По Олегу Царёву: желаем здоровья, знаем, что в тяжёлом состоянии. Работают правоохранители, ждем полноценную информацию», — сказал Пушилин.

Как передавало ИА Регнум, глава движения «Мы — вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил 27 октября, что Царёв находится в реанимации в очень тяжёлом состоянии, в него стреляли. Ранее о покушении на 53-летнего бывшего депутата Рады сообщил военный корреспондент Юрий Котенок, который написал, что на него напали возле его дома в Ялте.

Позднее родственники Царёва подтвердили факт покушения на него. Как стало известно, в экс-депутата дважды выстрелили. На момент прибытия кареты скорой помощи он был без сознания, с большой кровопотерей.

В мае на Украине Царёва и двух других экс-депутатов заочно обвинили в госизмене. В СБУ заявили о наличии доказательств этого и обвинили депутата в якобы сотрудничестве с Минобороны РФ. Царёв был депутатом Рады четвёртого, пятого, шестого и седьмого созывов и замглавы фракции «Партии регионов». Он известен своими пророссийскими взглядами, публично защищал интересы русскоязычного населения Донбасса и Крыма. Одним из первых поддержал создание ДНР и ЛНР, осудил действия киевского режима.