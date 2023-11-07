Москва, 7 ноября, 2023, 16:26 — ИА Регнум. Бывший депутат Верховной рады Украины Олег Царёв впервые прокомментировал покушение, совершённое против него в Ялте 27 октября.

Алексей Куденко/РИА Новости Экс — депутат Верховной рады Украины Олег Царёв

«Хочу сказать, что террористов никто бояться не будет, пускай они боятся. Рано или поздно им придётся ответить за то, что они сделали. За покушение, за акты террора, за войну, за то, что они сделали с Украиной», — пообещал Царёв на видео, опубликованном в Telegram-канале RT.

Говоря о расследовании уголовного дела, Царёв заявил, что очень сильно помогли установленные на работе камеры видеонаблюдения, а также показания сотрудников. Больше он ничего рассказывать не стал, так как следствие по делу все ещё продолжается.

Экс-депутат Рады добавил, что в данный момент находится в одном из ведомственных медицинских учреждений и чувствует себя хорошо.

Как сообщало ИА Регнум, покушение на Царёва было осуществлено 27 октября. По словам главы движения «Мы — вместе с Россией» Владимира Рогова, ситуация произошла на территории пансионата, где он проживал. Впоследствии его родственники подтвердили факт покушения.

По факту произошедшего ФСБ возбудила уголовное дело. Украинский телеканал 24tv. ua со ссылкой на источники заявил, что покушение организовала Служба безопасности Украины (СБУ).

В ходе оперативных мероприятий сотрудники ФСБ задержали координатора покушения на Царёва, который дал признательные показания о взаимодействии с СБУ. В квартире задержанного обнаружили самодельное взрывное устройство, средства связи с кураторами на Украине и фотографии Царёва. Позднее в ФСБ сообщили об удовлетворительном состоянии его здоровья.

Ранее Царёва и двух других бывших депутатов Рады заочно обвинили на Украине в госизмене якобы по факту сотрудничества с Минобороны РФ. Царёв известен пророссийскими взглядами, публично защищал интересы русскоязычного населения Донбасса и Крыма, одним из первых поддержал создание Донецкой и Луганской народных республик и осудил действия киевского режима.