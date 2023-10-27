Москва, 27 октября, 2023, 18:58 — ИА Регнум. Позитивных новостей о состоянии здоровья бывшего депутата Верховной рады Украины Олега Царёва нет. Об этом 27 октября сообщил Telegram-канал политика.

Владимир Трефилов/РИА Новости

«О состоянии здоровья Олега позитивных новостей нет», — говорится в сообщении.

Отмечается, что ФСБ возбудила уголовное дело по статье 277 УК РФ («Посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля)».

Читайте также: Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело из-за покушения на Царёва

Как передавало ИА Регнум, глава движения «Мы — вместе с Россией» Владимир Рогов 27 октября сообщил, что Царёв находится в реанимации в очень тяжёлом состоянии, в него стреляли.

Родственники Царёва подтвердили факт покушения на него. Как стало известно, в экс-депутата дважды выстрелили. На момент прибытия кареты скорой помощи он был без сознания, с большой кровопотерей. Информации о преступнике нет, также нет сведений о состоянии раненого политика.

Царёв был депутатом Рады четвёртого, пятого, шестого и седьмого созывов и замглавы фракции «Партии регионов». Он известен своими пророссийскими взглядами, публично защищал интересы русскоязычного населения Донбасса и Крыма. Одним из первых поддержал создание ДНР и ЛНР и осудил действия киевского режима.