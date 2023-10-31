Москва, 31 октября, 2023, 13:58 — ИА Регнум. Сотрудники ФСБ задержали координатора покушения на экс-депутата Верховной рады Олега Царева, задержанные даёт признательные показания, сообщил 31 октября ТАСС, ссылаясь на Центре общественных связей ведомства.

Global Look Press/Pravda Komsomolskaya/Russian Look Олег Царев

«Координатором покушения на Царева О. А. является 46-летиий гражданин РФ, житель Ялты, который по заданию СБУ организовал слежку за Царевым, оборудовал в Ялте тайник со средствами поражения», — говорится в сообщении.

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