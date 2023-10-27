Ялта, Крым, 27 октября, 2023, 15:16 — ИА Регнум. Ночью неизвестный злоумышленник дважды выстрелил в бывшего депутата Верховной рады Украины Олега Царёва, его увезли на скорой без сознания. Сообщение об этом опубликовал 27 октября администратор Telergam-канала Царёва.

(сс) Press Servise

Информацию о покушении на бывшего депутата подтвердили его родные. Нападение произошло около полуночи на территории санатория в Ялте, где живёт Царёв.

«На момент прибытия кареты скорой помощи Олег был без сознания, с большой кровопотерей», — указано в сообщении.

Информации о преступнике нет, также нет сведений о состоянии раненного политика. На месте работают силовики, отмечено в канале.

Ранее о покушении на 53-летнего бывшего депутата Рады от «Партии регионов» Олега Царёва сообщил военный корреспондент Юрий Котенок. По его словам, нападавшие были вооружены или ножами, или огнестрельным оружием.

Как сообщало ИА Регнум, руководитель движения «Мы — вместе с Россией» Владимир Рогов рассказал, что в Царёва стреляли и тяжело ранили, он находится в реанимации. Покушение на экс-депутата подтвердил глава ДНР Денис Пушилин. Более подробная информация появится по итогам работы правоохранителей, отметил он.

Олег Царёв был депутатом Верховной рады четвёртого, пятого, шестого и седьмого созывов, заместителем главы фракции «Партии регионов» в Раде. В период политического кризиса в феврале 2014 года призывал к разгону протестующих на Евромайдане в Киеве, публично защищал интересы русскоязычного населения Донбасса и Крыма. Он одним из первых поддержал создание Донецкой и Луганской Народных Республик, осудил действия киевского режима.