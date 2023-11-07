Москва, 7 ноября, 2023, 13:14 — ИА Регнум. Бывший депутат Верховной рады Украины Олег Царёв дал первый комментарий после покушения. Видео 7 ноября опубликовано в Telegram-канале RT.

Антон Новодережкин/ТАСС

«Следствие ещё идет. Судя по всему, были задержания. Возможно, ещё будут. Я не имею права рассказывать подробности, но хочу сказать, что очень сильно помогло то, что на работе были камеры, и показания сотрудников», — сказал Царёв.

Он добавил, что террористов никто бояться не будет и рано или поздно им придётся ответить за то, что они сделали.

Экс-депутат сообщил, что чувствует себя хорошо, поблагодарил медиков, сотрудников спецслужб, а также всех, кто переживал за него.

Как сообщало ИА Регнум, покушение на Царёва было осуществлено 27 октября. По словам главы движения «Мы — вместе с Россией» Владимира Рогова, ситуация произошла на территории пансионата, где проживает Царёв. Впоследствии его родственники подтвердили факт покушения.

По факту произошедшего ФСБ возбудила уголовное дело. Украинский телеканал 24tv. ua со ссылкой на источники заявил, что покушение организовала Служба безопасности Украины (СБУ).

В ходе оперативных мероприятий сотрудники ФСБ задержали координатора покушения на Царёва, который дал признательные показания о взаимодействии с СБУ. В квартире задержанного обнаружили самодельное взрывное устройство, средства связи с кураторами на Украине и фотографии Царёва. Позднее в ФСБ сообщили об удовлетворительном состоянии его здоровья.

Ранее Царёва и двух других бывших депутатов Рады заочно обвинили на Украине в госизмене якобы по факту сотрудничества с Минобороны РФ. Царёв известен пророссийскими взглядами, публично защищал интересы русскоязычного населения Донбасса и Крыма, одним из первых поддержал создание Донецкой и Луганской народных республик и осудил действия киевского режима.